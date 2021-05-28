「泰版水原希子」爆紅　OOTD大解構

心理驚悚泰劇《莫測高深一女生》（Girl From Nowhere）在2018年播出時大獲好評，事隔3年後第2季回歸，再一次掀起煲劇熱潮。劇中飾演「娜諾（NANNO）」一角的Chicha Amatayakul更憑着出色演技及一張精緻而高級的厭世臉爆紅，甚至被網民封為「泰版富江」及「泰版水原希子」。其實小名為Kitty的Chicha Amatayakul曾是女團成員及模特兒，曾一度暫停演藝事業，回歸學業讀法律。才貌雙全的她被網友公認為「素顏比上妝更美」的女星，日常的OOTD（本日穿搭）風格百變，所以深受國際時裝品牌喜愛，稱得上是泰國新一代Fashion Icon！

善用時尚配飾

Model出身的Kitty衣着風格百變，平日除了喜歡戴不同款式太陽眼鏡（如圓形、倒三角及心形等不同形狀鏡框），去修飾面形輪廓及點綴一身造型外，也會利用帽子及飾物作Mix & Match。從她晒出的社交平台照片可見，不論是棒球帽、闊邊帽、畫家帽、長耳環或圓形耳環，都能輕鬆駕馭兼襯出潮味，難怪出道沒多久就受到許多國際時尚品牌青睞。

經典黑白配

對於懶得配色或不懂配色的人來說，衣櫃裏可能只有常見的黑白灰，不過簡約的黑白色都可以玩出不同花樣。好似Kitty社交平台上的OOTD，就經常出現白色內搭加黑色外套、上黑下白/上白下黑或黑白間紋等簡約穿搭，感覺乾淨利落得來又不失時尚，隨意中又顯風格，粉絲跟住Copy造型也絕不踩雷。

大玩減齡時尚單品

除了純色Tee外，有少少花款設計的連帽Tee和字母Tee亦是百搭減齡的時尚單品。Kitty的私服中也經常出現上述單品，但穿法不拘一格，除了當普通上身衣服穿，也會把Oversized設計當裙穿。另外，又會偶爾穿上字母Cropped Top凸顯身材。簡單而言，不論甚麼前裁設計的Tee落在其身上，都會穿出不同味道，十分百變！

夏天必備吊帶

有留意Kitty的社交平台的話，都會發現吊帶衫的出鏡率極高。炎熱的天氣與吊帶簡直是最佳搭配，如果絲打們走的是淑女風，不妨倣效她穿吊帶連身裙。款式方面，既可以是可愛純色薄紗，也可以是成熟典雅的松林圖案設計。如果不愛着裙，可跟Kitty一樣以性感吊帶背心或型格風的粗肩帶背心示人，便能在炎夏中清涼散熱又不失個性。

百變髮型

在《莫測高深一女生》中，一把乖乖女的齊劉海黑長直髮可以說是娜諾的標誌。不過現實生活中的Kitty，髮型卻很百變，無論是長曲髮配雙層髮色、黑色乖巧短髮或淺色率性直髮，都一一出現過，可見她是勇於嘗試不同形象的人。