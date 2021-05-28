被鬧係「搖滾叛徒」！Supper Moment首開腔反駁

樂隊Supper Moment（SM）為紀念入行15周年，公布6月26、27日於九展Star Hall舉行《Supper Moment一直相信演唱會》，門票5月31日（星期一）早上公開發售。相隔3年再開騷，今早內部認購電話已被樂迷打爆，內部認購已秒速爆滿。4子非常開心並多謝大家支持，至於選擇九展開騷，他們說：「唔知疫情發展，所以當初真係唔敢亂入紙場地，15年前第1個大型演唱會就係喺九展起步，所以作為紀念，就選番返去九展。 」

SM最近被網民指責他們為賺錢成為「搖滾叛徒」，不回應不發聲是害怕潛水，對不住已過身的經理人Gary！他們決定一次過拍片清楚交待，影片開始，4子圍桌而坐，劈頭先嘻笑怒罵講笑，其後正經直言真心嬲外人連Gary（已離世經理人）都鬧埋：「鬧我哋冇所謂，講Gary同佢家人真心不能容忍，做人要有同理心，唔好鬧Gary，我哋對唔對得住佢，有好多嘢我哋自己知，冇需要話畀人知。」不過他們也開心被無理批評時，收到很多歌迷留言鼓勵。

影片中，他們講到「初心」，被形容為「搖滾叛徒」時，CK說：「『搖滾叛徒』呢個名，好耐冇聽人用過……」他反問：「搖滾精神係咩？係反叛？係一定要反啲制度？其實鬧我哋『搖滾叛徒』係另一種稱讚，係好事！」Sunny即補充：「講到我哋似乎連搖滾都背叛埋，咁…真係冇人夠我哋搖滾啦！」說到有口痕網友鬧他們默不作聲是「潛水」，阿雞笑怨阿達 :「叫咗你唔好成日玩潛水㗎啦！」其實他們並沒有潛水，2019年他們去了多地出騷，又四處宣傳新歌拍MV。Sunny說：「但係如果啲嘢真係唔啱大家議題，唔啱大家口味，音樂有冇罪？冇罪㗎，我都有自由做自己想做音樂㗎。」CK說：「係呀，但係有啲人，就覺得你總之冇唱佢心目中想聽啲嘢，佢就可以隨意X柒你！」他們又自言很蠢，不懂玩弄社交媒體來經營「形象」。

至於被鬧「搵人仔」，阿雞搶答：「其實呢啲係舊聞啦，我哋《世界變了樣演唱會》已經開始走世界巡演，內地都有演出，唔係今時今日事，當年大家又冇唔高興？」CK笑道：「啲人依家話我哋淨係搵人仔呀，港紙我都想搵呀，加紙美金日元都想搵，又話我哋搵人仔去美國錄音使咗啲人仔，咦！咁我都好似幾幫得吓手！」

講到錢，Sunny收起笑臉認真提醒大家： 「大家可能忘記咗做音樂真係要錢，做每張專輯，演唱會制作，都好需要錢upgrade， 又令我諗起，以前啲人價值觀唔知點解，覺得一隊樂隊有商業價值，又會標籤佢哋係搖滾叛徒。但冇錢點錄音？人往往就係困係自己價值觀中，但有冇諗過，啲標纖未必係真！尤其呢兩年，我體會更深玩音樂條路唔易行，正如我哋《無盡》嘅歌中歌詞，去到某階段就有不同標纖，標纖我嘅形狀我嘅模樣，『誰又能鑑定你的醜惡與美好？』我覺得歌詞一早寫晒出來，非常之中。」