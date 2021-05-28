第2代THE 4 Coupé　大面罩超自信

BMW全新第2代THE 4 Coupé，不止配備識別度高的大氣面罩，全新車架、完美的50:50前後車重分布與完美調校的底盤，帶來由更靈敏轉向和精準操控而來超自信駕駛樂趣，重新定義中型豪華轎跑車的運動精髓。

採用全新車架的THE 4 Coupé，引擎蓋、車門及前沙板，首次以鋁合金製造，為車重減磅20kg，並成就50:50前後車重的黃金比例分布。相較於上代，車長和軸距分別增加128mm和41mm，受惠於達1,852mm車闊，前輪距増28mm，後輪距增18mm，配合降低了10mm的懸掛高度，加上前後懸掛均加裝了強化部件，轉向剛性和行車穩定性均有所提升。拍攝車 420iA Coupé M Sport Edition，更配備了M系列懸掛系統，下盤工夫極為紮實，於蜿蜒多彎的新娘潭路疾走，入彎精準，轉向靈敏穩定，帶來自信滿滿的駕駛樂趣遠超上代。

規格表

車型：四門五座位轎跑車

引擎：直四配BMW TwinPower Turbo

容積：1,998c.c.

最大馬力：184hp/5,000~6500rpm

最大扭力：300Nm/1,350~4,000rpm

傳動：八前速Sport Steptronic自動波

驅動：前置引擎、後輪驅動

0~100km/h：7.5秒

車身體積：4,768×1,852×1,383mm（長×闊×高）