Foul學員被網民鬧！Gin Lee睇負評唔開心

歌手Gin Lee（李幸倪）今日為慈善籌款騷綵排，跟衛蘭（Janice）一樣好期待跟李克勤合唱，希望之後會更多Crossover機會，另外，她又透露會以師姐身份帶領師弟妹Mike（曾比特）及Kerryta演出。

講到她近日於《聲夢傳奇》真情流露，頻頻眼濕濕，她笑謂自己比較肉緊，因為跟學員之間建立了感情及信任：「一入個氣氛就特別着緊，最近我係諗佢哋啲嘢多過自己嘅嘢，見到佢哋有所成長、進入會好開心。」覺得之後可以成真正導演教人唱歌？Gin Lee反而笑說比賽過程中感覺似訓練做家長，猶如突然多了一班小朋友：「佢哋都好細個，開頭都以為教唱歌為主，但後尾發現除咗教唱歌，仲要同佢哋做心理輔導，就好似阿媽湊緊小朋友咁，但我係幾鍾意分享，其實自己喺期間都學習緊。（嚇怕生小朋友？）咁又冇特別感覺，如果有小朋友我都有信心做得好，因為我對每樣嘢都好投入。」

提起Janice自爆因Foul學員一事被網民「攻擊」，同為《聲夢》導師的Gin Lee亦表示有份被鬧，雖然直言睇到負評有少少唔開心，但同時都好看得開：「免不了！不過好快收拾心情再去下一Around，要做個榜樣畀學員睇點處理，其實正面啲睇，係觀眾都睇得好投入，無論Foul邊個都會有人出嚟撐同鬧，但我同學員有個共識，比賽只不過係過程、訓練，之後條路好漫長，無論係淘汰咗、攞第一都好，都定義唔到之後嘅路。」