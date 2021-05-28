囝囝似蠟筆小新！黎諾懿獨特育兒方式教出「蠱惑仔」

藝人黎諾懿今日出席新城電台節目，接受由昔日《愛．回家》拍檔朱滙林訪問，他説：「今日題目係講人生最成功同最豬嘅事，我不嬲都咁成功，真係諗咗成晚都諗唔到有乜豬事。（生咗小朋友算唔算？）真係有諗過㗎，可能係最豬但最開心嘅。」他指疫情期間工作減少，照顧兒子時間相對增加，反而比起工作更忙碌，他説：「依家好恨拍劇，可以離開屋企呀，有人提議我帶埋個仔一齊返內地做嘢，如果真係一齊隔離14日，24小時對住佢我諗我死咗啦。」

他指4歲兒子非常精靈，亦學懂駁嘴，全因自己教導所至，他説：「有啲後悔之前教佢我自己細個嘅大膽嘢，依家佢大膽得滯添，試過有次佢畀老師輕微責備，跟住佢趁老師同我講完擰轉頭走嗰陣，好大聲講『You are so fat！』哈哈！」他指在他眼中不覺得有問題，還大讚兒子醒目，他説：「喺我眼中冇乜嘢嘅，我仲教個仔下次要等老師再行遠啲先講，不過老婆眼中就唔係咁睇，仲叫我要教番好個仔，我自己傳統學校出身，覺得係要曳吓，不過睇情況係要撳一撳佢啦。」

他指幸好兒子就讀國際學校，不用經常見家長，加上老師大多説英語，自己聽不懂所以沒有所謂。他又形容兒子為「蠱惑仔」，他説：「我成日教佢叫肥媽咪，但佢好醒目咁叫靚媽咪，女性朋友嚟到我哋屋企又識同人講『姐姐你好靚呀』，但教佢見到鄭伊健叫長毛飛，佢又真係叫佢長毛飛喎，一個4歲人仔識咁講嘢係咪好得意先。」他笑説擔心兒子愈來愈像漫畫主角「蠟筆小新」，看來要好好檢視自己的教育方式。