佘詩曼生日收528支玫瑰　歐陽震華連續10年送祝福

視后佘詩曼（阿佘）今日（28日）46歲生日，身在上海工作的她獲經理人和粉絲設下計中計，精心部署驚喜生日派對。阿佘在毫無心理準備下到場，見大批粉絲一早將場地布置成為「夢幻城堡」，並歡呼起哄送上528支玫瑰，令她感動落涙。

粉絲自製了一段由她參選港姐，和歷年來演出的精華片段，令壽星女感動得邊看邊拭淚，場面感人，她說：「有粉絲和我說，當感到不開心時見到我會振作起來。我也是一樣，做演員會有情緒高低，不開心的時候，只要看到大家給我的留言，我會感到開心和振作。」歌迷即場向她送上「全世界最好的偶像」獎座。阿佘亦向為她效力10年的化妝師送上驚喜，特意向她送上一個訂造的紀念牌。

喜極而泣

阿佘事後表示：「我真係零防備下，Surprise到我，好多謝經理人同粉絲設咗呢個局，花咗好多心思，去製造既感人又驚喜環節，仲有第一次收到咁多支花，真係好耐未試過喜極而泣，佢哋所造嘅一切令我感到好幸福。」人美心善的她表示會將收到的花跟一眾鄰居共享：「在Party後我就充當『花女』，逐家逐戶去派花，希望大家都分享到祝福同好運。」

要更加愛錫粉絲

另外，好友歐陽震華（Bobby）亦有準時在凌晨12點出Post，跟阿佘講生日快樂，這已經是Bobby連續10年為阿佘送上生日祝福，這份友情令人感動！而早前她獲偶像張曼玉送上生日卡及禮物，她說：「我真係開心到成晚都瞓唔着，不斷研究佢啲字體，包裝全部都好有Taste，唔識講，作為小粉絲收到生日禮物，真係好快樂好Sweet，佢啟發到我更加要愛錫粉絲！」