衛蘭想玩吊威吔做空中飛人：應該都飛得起！

歌手衛蘭（Janice）、Gin Lee（李幸倪）、泳兒、Kerryta及Mike（曾比特）現身電視城為明天（29日）舉行的慈善籌款騷綵排。Janice受訪時透露會跟《聲夢傳奇》「奶爸」李克勤、導師團隊Gin Lee及AGA（江海迦）合唱《刻不容緩》，她對跟李克勤合作表示十分期待及滿足，大讚對方是位出色歌手：「《聲夢》之後同佢多咗接觸，覺得佢心地好好，觀察嘅嘢好獨特，喺佢身上都學咗好多嘢。」她又指今次籌款騷主力表演唱歌，但若然有時間籌備的話，都不介意表演其他項目，如吊威吔做空中飛人：「我唔怕畏高嘅。（吊嘅話使唔使再減磅先？）應該都飛得起，哈哈！」

講到《聲夢》播出後網民對隊員都有正負不同聲音，會否同隊員平反？Janice坦言實有負評，睇到隊員心情低落都有難過，但有從中勉勵他們向前看：「同佢哋講要有心理準備去應付，有叫佢哋唔好睇咁多，希望佢哋唔受評論影響，做好自己部分就得。」續自爆亦有被網民「開波」：「有喺我社交平台鬧我Foul咗學員，問我點解唔Foul嗰個，但其實佢哋唔知背後有好多原因，佢哋只係睇到佢哋睇到嘅，不過唔緊要，我自己都預咗。」