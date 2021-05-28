王曼喜明年9月同女友美國結婚　王敏德講起眼濕濕

名模馬詩慧（Janet）與老公王敏德（Michael）出席「2021亞洲模特盛典香港賽區暨ACE演藝大獎」記者會，身為星級導師及評審的Janet身形弗爆，透露平日與兩個女兒均勤做瑜伽保持體態。大女王曼喜與攝影師女友Elaine拍拖多年，感情穩定，不時在社交網放閃，Elaine並於去年9月向王曼喜求婚，而Michael及Janet今日（28日）正式宣布女兒婚期。

Janet說：「大女（王曼喜）就結婚，好似出年9月，一來要睇疫情，二來佢哋喺美國做呢件事，重要日子應該全家都出席。（細女今次喺美國會幫手睇吓場地？）好似有提過，但大女心目中有幾個地方。」在旁的Michael不諱言女兒他日出嫁，定必不捨流淚，即使現時幻想也會眼濕濕。

談到女兒王曼喜婚後會否留港生活？Janet坦言暫未有定案，但就預料3個仔女移居美國機會大，老公亦有意跟隨，反而自己不捨香港，那女兒有小朋友會否飛當地湊孫？她笑說：「到時先算，就算有咗都係9個月之後嘅事，慢慢畀我諗吓！」Michael一聽到抱孫就即說：「係就開心喇！」而已有半年冇工開的他，笑指也很想拍戲，笑言不會退休：「只要有地方畀我玩直升機，曬太陽就OK，喺外國都唔可以逗留太耐，因為香港太方便，會掛住。」

問到會否叫兩個女兒是次參加比賽？Janet說：「唔會，細女（王麗嘉）想做Model，佢都有做嘅，只係香港市場細，做咗唔係好覺。（佢係咪忙緊拍拖？）佢返咗美國處理私人事。（結婚？）唔係，結婚會通知大家。」