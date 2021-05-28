契咗隻羊駝做女！黃翠如1,000萬過澳洲生活？

藝人黃翠如今日（28日）出席外國地產項目活動，被問到有否於外地置業打算？她指其實早年已與一位馬來西亞閨蜜於當地置業，她説：「由細到大我哋都好想將來有間屋可以一齊住，所以我同佢一齊買咗個單位。（點解唔係同老公蕭正楠一齊買？）一年前我哋都有想飛過去睇一個單位㗎，但可惜疫情影響一直飛唔到。」她又指澳洲是想她另一second home的選擇，她說：「我有朋友將自己嘅財產變賣晒，喺澳洲買咗個農場，再喺城市買咗個屋企，我成日好恨過佢嘅生活㗎，佢屋企養咗好多羊駝，我仲契咗其中一隻做契女添，佢出世嗰陣因為頭頂有粒紅點，所以我幫佢改個名做『紅豆』。」

她透露很嚮往農莊生活：「睇住朋友由先買啲豬仔養，再逐步買埋雞呀羊駝呀咁愈養愈多，好似以前打機咁，玩動物農莊。（老公制唔制先？）當然大家都有屋企人喺香港需要照顧，移民長住就暫時冇乜可能，但會期望可以有啲時間喺海外過簡單生活，係好開心嘅事。（要咁樣嘅生活大約要幾錢？）一定平過香港，喺城市買個物業大約600零萬港幣，再加100萬港幣左右買個農場，1,000萬內其實OK㗎啦！（呢個目標依家你哋都有啦？）咁要變賣晒我哋兩公婆所有資產，但喺香港要暫住喺人哋屋企啦，哈哈！（你可以放棄晒啲工作？）我諗住到時叫老公出去做嘢㗎啦，我自己就享受農莊生活。」問到到時是否開始造人大計及有否計劃「雪卵」？她笑説：「冇呀，結咗婚唔使啦吓話，睇天啦，一切隨緣。」