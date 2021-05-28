強尼大讚N樣好！沈殷怡同肥仔唔過電冇被追過

藝人強尼和沈殷怡（Shirley）現身旺角出席咖啡機活動，Shirley一身粉藍色連身裙，密實僅露腿，性感欠奉。現場2人學咖啡拉花，即學即拉一次成功，他們說之前一直做Live，已差不多2年沒有出席商場活動，更喜歡感受現場氣氛。

Shirley透露暫未有新工作，會趁機增值自己，稱疫情緩和，收入的確增多，強尼指她過去一年辛苦，好應休息一下，又自言入電視台幾年，現在機會多了不少。問到可會叫公司加人工？他說：「真心講，應該加人工畀幕後、經理人和Marketing，佢哋節目做得好，大家先鍾意。」Shirley也同意，希望「格仔導演」Mike有人工加。

提到ERROR的「肥仔」梁業與女友分手一事，強尼表示感可惜，因《全民造星》第一年睇住他們一齊，認為年青人感情都是這樣。對堪輿學家七仙羽爆肥仔一早睇中「娟姐」練美娟，強尼指七仙羽明顯是講笑，講到娟姐對肥仔都有意思？他說：「咁咪好囉！佢哋（肥仔和娟姐）好熟，公司得幾十人，我真係唔知，一陣打畀肥仔問。」又爆肥仔搵女友好容易：「佢又紅、有才華、人好又可愛，我係女仔都鍾意佢。」Shirley指肥仔沒有追過她，笑言並非肥仔鍾意的類型。