特別版紮染Tee　慶祝首個聯名系列登場

近年都市人都忽然愛上大自然，栽種植物、行山遠足及野外露營已成為大家日常生活中不可或缺的一部分，在山系文化持續大熱的情況下，戶外服飾品牌好自然會備受追捧。當中由攀岩好手Mike Graham於1982年在加州創立的GRAMiCCi就絕對是潮流界最注目的山系品牌，早年以耐磨兼具伸展性的攀岩褲款作主打，褲檔位置的三角形補強細節（Gusseted Crotch）及腰間可快速調節的織布腰帶都是其標誌性設計。雖然創辦人於1999年已經離開品牌，但GRAMiCCi亦早已建立出簡約具潮流感的山系風格，單品設計亦不只局限於攀岩褲款。

GRAMiCCi能夠於列強林立的山系服飾領域中成功跑出，出色戶外功能固然應記一功，但排山倒海的聯名攻勢亦是讓品牌於日本旗開得勝的主因，sacai、nonnative、BEAMS、NEIGHBORHOOD、SOPHNET.、mastermind JAPAN、WISDOM及thisisneverthat排住隊合作，由此可見品牌於潮流界的認受性甚高。今回本地服飾品牌：CHOCOOLATE亦首度與GRAMiCCi攜手合作，帶來包括：Contrast Panelled Shorts、Utility Vest、Logo Tee、Bandana Print Shirt及Reversible Bandana Bucket Hat共5款聯名單品，將GRAMiCCi招牌作「G-Shorts」剪裁、機能物料CORDURA及大熱腰果花圖案融入各款單品。此外，為慶祝聯名系列開售，雙方更特別打造出限量僅20件的特別版：CHOCOOLATE x GRAMiCCi紮染Logo Tee，以全人手方式加入紮染色調成為獨一無二設計，即日起只限旺角朗豪坊分店發售，售完即止。