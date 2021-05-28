黃榕將6度參加健美賽　湯沛宜接受全裸影寫真

藝人黃榕身穿Bra Top短裙與湯沛宜（ToTo）出席美容院開幕活動，兩人大呻疫情下沒有幕前工作，唯有轉型做KOL拍片，黃榕表示：「對收入影響好大，登台冇晒，健身室又冇得開，所以都零收入咗好耐，呢排就跟ToTo學剪片，真係好難，但當增值自己。」ToTo亦表示：「上年開始冇晒幕前同健身工作，所以自己有做啲直播帶貨，呢排都學剪片，希望可以靠自己搵出路，點都未去到疫情前嘅收入，但叫搵到飯食。」

黃榕亦透露8月會第6度參加健美比賽，現時一星期操4、5日，有時操到洗頭時手痛到舉不起，腳痛瞓足2、3日，連去廁所都腹肌痛。她希望可以奪得本地冠軍，再出外地參賽，又笑言想操到男人咁大隻：「所以我鍾意嗰啲好似巨人咁大隻嘅男仔，平時健身室都見唔到，要健美比賽先見到，不過比賽嗰陣我都係專注比賽，欣賞就算。」

ToTo亦謂有份操練，但就沒有參加該健美比賽：「因為我鍾意嗰啲係韓式嘅健美比賽，但依家未有比賽，所以遲啲先參加。」她又透露操弗想夏天影比堅尼靚相，問到可會想影寫真？她表示：「其實都想，不過睇吓有冇人搵先。（會唔會接受到全裸影相？）如果係背脊，同埋有啲嘢遮住都OK嘅，最緊要三點不露。」黃榕就表示之前已經影過太多性感寫真，之後反而想出關於健美的書：「有我啲健美靚相，同埋啲健美心得同餐單。」