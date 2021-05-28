被林家謙整蠱？結局大反轉！鍾舒漫原來先係Big Boss

歌手鍾舒漫（Sherman）應浸大學生及網上平台邀請拍攝實驗短片，一班學生本來構思與樂壇「人氣王」林家謙一齊整蠱她，由她負責教家謙跳舞，但家謙就扮Hea跳，仲要跳到好差，接住學生們會不留情面批評家謙，諗住左右夾攻激嬲Sherman，原來Sherman才是成個計劃的幕後Big Boss，但拍攝時她交足戲扮嬲，仲黑晒面離開拍攝現場，嬲爆說：「我覺得下次搵第二啲嘢玩好冇呀！」結果嚇到班學生以為玩出火爆喊，後來眾人才得知被她反整蠱番轉頭。

Sherman回覆東網說：「其實我一早知，不過最初佢哋計劃係喺我唔知嘅狀況底下整蠱我嘅，後來有關方面覺得調番轉，由我整蠱佢哋會好睇啲，咁就將一切來龍去脈話晒我聽，變咗我要反做番一場戲。」她笑言去到現場時她都好緊張，本來想做得誇少少，表現得好不滿意或好嬲，但又怕被識穿，因為平時的她不會這樣，突然有這麼大反應，怕會變得好假，她說：「喺現場我覺得係一個演技測試，要好似平時咁，又要做戲咁咩都唔知，其實都好好玩，最大成功感就係搞喊班學生，佢哋講笑話虛耗佢哋嘅眼淚，佢哋真心好驚，睇到佢哋對件事好認真，以為搞出咗個大頭佛，好驚咁認真去拍咗條片會冇咗，臨尾出嚟反轉個個釋懷，我哋每個人都話有成功感。」

Sherman跟家謙早於2016年相識，當時他們參加Writing camp，兩人曾合作寫歌，她說：「嗰陣時佢係幕後好專注寫歌，覺得佢好有才華，佢依家寫咗好多歌好得人鍾意，我都戥佢開心，佢畀大家形象怕醜，又唔跳開舞，搵佢拍都幾有火花，其實佢個人唔係真係咁怕醜，佢都係搞笑，佢都好好好戲，否則唔會咁投入，佢一嚟已經係戲子，要扮畀我睇佢唔識跳舞，仲特登跳差啲，好搞笑。」