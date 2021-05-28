女神恨做最佳主持　陳詩欣跟馮盈盈學嘢！

「宅男女神」陳詩欣主持節目居多，希望可以再鍛煉主持技巧：「我成日睇番自己做成點，又迫朋友睇完畀意見，我發現拍咗《姊妹淘》年幾，係純熟咗，但可能有時會欠缺火花，只會用自己舒服嘅方式做，所以近排我不斷吸收人哋嘅意見，發覺我主持技巧未係最好，未可以自己一個做節目，所以嚟緊想喺主持方面更努力發展，睇多啲節目、真人騷、扮靚節目學嘢。」她又坦言視麥美恩為學習對象：「佢真係無敵，搞笑之餘，做大騷又淡定同流暢，馮盈盈都好，佢真係好努力，成日見佢係咁熟讀啲稿。」

去年曾主持大型慈善節目的她，坦言該次緊張到手震：「當時一知道自己要做大騷司儀，我係手都震埋，不斷懷疑自己有冇能力做，平時拍節目係用搞笑方式同做番自己，但大騷主持要大方、得體、端莊，唔可以手震口震，好彩啲人都話OK，但都睇得出有少少緊張，我嗰日係緊張到隔離任何人同我講嘢，我都好似封咗對耳咁，不斷讀稿。」

她亦謂有機會都想再挑戰做大騷司儀，又讚何依婷淡定：「嗰次同佢一齊做大騷司儀，我問佢緊唔緊張，佢話唔緊張呀，佢係熟能生巧，話畀自己聽能夠勝任，同埋有準備就唔驚，通常驚係因為準備不足，所以我依家學識準備夠就唔會驚。」除了主持外，她亦希望能夠拍劇，現亦有開設個人網上頻道教大家扮靚。