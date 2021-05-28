黃妍心痛被婆婆忘記：對我笑容好陌生！

歌手黃妍舉行展覽，獲師姐葉巧琳前來撐場。她表示展覽由新歌《無聲浪》延伸出來，新歌講述她與腦退化症婆婆的故事，上月底開始收集大家的故事，於是根據相和故事做了13首聲頻出來。

講到婆婆情況，她表示婆婆已認不到她，現住在老人院，因疫情關係，已成年沒見過對方：「早幾個禮拜媽媽去睇佢，老人院有幾層樓，姑娘推佢出嚟，媽媽由大堂望上去，見到婆婆好想企起身，但唔可以，所以希望疫情快啲過，可以去探佢，見到媽咪講出嚟冇乜嘢，但知道佢其實好傷心，好想攬婆婆。」她又坦言與婆婆感情很好：「細個我哋會孖舖瞓，到出嚟做嘢每個禮拜見一次，但後尾忙變咗一個月見一次，有次佢見到我嘅笑容好陌生，我問佢知唔知我係邊個，佢擰頭，我話係你孫女，佢話我個孫女係小學生，嗰吓好傷心。」

葉巧琳亦表示有相同經歷：「我嫲嫲都係咁，佢日頭會精神啲，夜晚就會唔知去咗邊，返番去以前，同埋會係咁鬧人，依家爺爺、嫲嫲、公公都已經唔喺度，嗰時都幾心痛。（寫歌畀佢哋？）唔想寫啲咁唔開心嘅歌，自己都會好sad。」講到中風的公公，她表示：「仲好記得嗰日佢食食吓焗豬扒飯突然間食唔到，要call白車入醫院，後來我都唔食焗豬扒飯，每次見到都諗起佢個樣，到佢走咗，人大咗先接受番呢件事。」