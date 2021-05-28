老公性冷感　老婆出軌成癮

想夫妻生活愉快，係要互相配合同遷就，如果以老公嘅角度嚟講，一定要勤力去餵飽老婆，千祈唔好畀夫妻感情進入倦怠期呀！而日本AV就有倦怠期夫婦系列，講老公因為滿足唔到老婆，所以老婆按捺不住四處出軌，將頂綠帽送畀老公！

3P激戰

喺Madonna出品嘅《倦怠期中之鄰人妻之誘惑》中，獨居男大雄有兩位人妻鄰居，一個係舞原聖，另一個就係藤森里穗，兩個都又索又好身材，而且性慾旺盛，但係佢哋嘅老公患性冷感，因而感到枯燥又飢渴，所以見到大雄年輕力壯就發晒姣兼流口水，先後勾引對方上床，仲要打真軍兼中出收場！後來兩位人妻都知道對方嘅存在，冇話爭風呷醋，反而係協力出擊，以高度默契同大雄上演連場3P激戰！

偷嗒前男友

喺S1推出嘅《我想打破無聊的日常生活》入面，小巧嬌俏嘅小島南同老公婚後無幾耐就進入倦怠期，慾火長期得唔到宣洩之餘，仲愈來愈覺得夫妻生活單調乏味。有一日，南妹諗起同前男友太郎每日瘋狂交歡嘅日子，於是拎起手機向對方發出約會嘅訊息，原來太郎亦對南妹餘情未了，二人相約到酒店幽會，並瘋狂激戰起嚟，南妹享受到無比高潮，完全將老公拋諸腦後。

一吻傾情

Madonna推出嘅《我不能忘記你的嘴唇的感覺》，講述巨乳美人妻柏木亞美發覺老公對佢愈來愈冷淡，為咗勾起老公嘅性慾，於是佢悉心打扮，塗上鮮紅色唇膏，但係老公都係冇反應。有一晚，亞美行出走廊丟垃圾時，唔小心碰撞到隔籬屋嘅大隻仔和也，仲嘴對嘴錫咗一啖，由於久旱逢甘露，呢一吻令亞美念念不忘，更主動搵和也傾心事，傾傾吓就忍唔住勾引對方，面對又姣又火辣嘅美人妻，和也當然唔會拒絕，一於同阿妹「打好鄰里關係」啦！

簡評

老婆出軌，老公都要負責任，就係冇滿足老婆嘅慾望，而今次為大家介紹嘅倦怠期夫妻系列就係說明呢一點喇！當中本仙最鍾意舞原聖同藤森里穗合演嘅《倦怠期中之鄰人妻之誘惑》，原因係兩位女優都好有人妻韻味，身材亦好火辣，而劇情先鋪排兩位女優分別同男優上床，再安嚟個兩女共侍一夫，令作品精彩度爆燈！