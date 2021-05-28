唐詩詠嫌隔離14日短：劇都未煲晒！

藝人唐詩詠、陳庭欣、張達倫、張彥博等為無綫節目《我在隔離的日子》錄影，其中有份拍攝新劇《白色強人II》的詩詠及張達倫剛回港。受訪時兩人均表示只有一次隔離經驗，詩詠分享隔離生活就是循環不息的食、煲劇及瞓，直到一星期後才遠望街景及有想出門感覺。問到有否隔離到抑鬱？她笑言沒有，甚至嫌隔離時間短：「太快完，本身係隔離21日，但之後突然Cut咗7日，14日就出關，所以最尾嗰幾日好忙，係咁煲劇，但都未煲晒！」

問到帶了甚麼隔離必需品？張達倫自稱準備充足，先有跳繩做運動，再有準備了煲煮麵食，他說：「唔知啲嘢食啱唔啱食嘛，但點知都唔差，所以唔算辛苦。」而詩詠就話帶了兩個煲用來煮食，及一部細洗衣機：「發覺隔離期間好清楚自己需要啲咩，我就係食物，但監製有講過唔想一出嚟見到我哋唔同樣，所以要忍口，用煲劇分散注意力。」並指期間有同其他演員視像、相約一放「疫監」就去行商場，又會問陳豪攞咖啡飲，感覺感情更深厚。

另外，剛踏入4字頭的詩詠，表示正日只是簡單食飯慶祝，又大讚好姊妹黃翠如好「貼心」：「我唔食牛，但佢搵咗間專食牛嘅店我慶祝，最好味係啲配菜。（你得罪咗佢？）冇，好姊妹嚟，哈哈！」