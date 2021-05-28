閨密內訌　雙Grey大激鬥

美國四仔界有唔少情如姊妹嘅脫星，當中談論度最高嘅一對，便要數Keisha Grey及Karlee Grey，事關佢哋年齡相若，亦同樣係混血兒，兩人感情相當要好，好到曾經講過分享男友都冇問題。今次一於嚟個閨密內訌，睇吓邊個更有睇頭啦！

躋身天后級

擁有愛爾蘭及西班牙血統嘅Keisha Grey，床上表現狂野奔放，卻估唔到原來佢性格內向又文靜，擅長演奏大提琴，亦係低手結他手，夢想成為音樂家，可惜因為生活經濟問題，令佢未能圓夢，高中畢業後便要出來工作賺錢，做過餐廳侍應同咖啡師。

而作為四仔迷嘅佢，2013年8月決定投身四仔界，原因好簡單，就係一個錢字。憑住迷人外形及火辣身材，甫出道就被著名四仔片廠Bang Bros睇中，演出處女作《How Big Is Your Dick》，結果作品大賣，及後獲得New Sensations、Evil Angel、Digital Sin等四仔大廠賞識，不但片酬幾何級上升，人氣更係大爆發，而且喺多個四仔頒獎禮獲得獎項，出道短短兩年，就成為炙手可熱嘅天后級脫星。

Profile

出生日期：1994年6月9日

身高：157cm

三圍：32DD-25-34

36DD爆乳吸睛

出生於美國佛羅里達州、擁有意大利及巴西血統嘅Karlee Grey，性格反叛又活潑，讀高中時經常參加派對同溝仔。畢業後，先後做過侍應同售貨員，後來對脫星工作感到興趣，2014年初到脫星事務所自薦，憑住36DD爆乳而成功入行，為四仔片廠Bang Bros演出網絡四仔，因而認識到Keisha Grey，從此兩人成為閨密。

以狂野作風及性愛招式豐富而深受四仔迷歡迎嘅佢，被封為脫界魔后，更喺各大四仔頒獎禮獲得多項提名，佢表示多得Keisha Grey嘅指導，令佢喺演技同床技上獲益良多。講到兩人首次喺床上合作，就係2015年8月為Jules Jordan Video演出嘅《Manuel Ferrara's Reverse Gangbang #3》，結果喺2016年AVN頒獎禮獲名「最佳群體性愛演出」，足見實力強勁。

Profile

出生日期：1994年1月25日

身高：167cm

三圍：36DD-27-36

第1回合

鬥身材

有四仔迷話Keisha Grey個樣索啲，亦有四仔迷覺得Karlee Grey嘅床上戰鬥力更強，兩人各有優點。不過講到身材，雖然Keisha Grey擁有32DD巨乳，但係相比之下，Karlee Grey嘅一對36DD爆乳及豐臀，明顯比較優勝。

第2回合

鬥獎項

Keisha Grey於2016年及2017年連續兩年喺AVN頒獎禮獲得「最佳性愛演出獎」，又喺Spank Bank頒獎禮榮獲「最佳美股」及「最佳胸器」兩獎。而Karlee Grey喺2017年嘅Spank Bank頒獎禮橫掃「最佳表現」、「最佳出軌對象」、「最佳性器」以及「最佳淫娃」四獎，所以呢個回合打和。

第3回合

鬥吸金

講到吸金，Karlee Grey確實厲害，除咗四仔作品大賣外，2017年跟四仔片廠「TRENCHCOATx」簽專屬片約，據稱片酬相當高。不過Keisha Grey更加勁，2016年被評為當時四仔界最偉大脫星之一嘅佢，不但片酬幾級跳，而佢更演而優則導，製作自己專屬作品，吸金力更勝一籌。

Report

無損感情

Keisha Grey同Karlee Grey兩位超人氣脫星，雖然經常被人比較，但係卻無損彼此感情，Keisha Grey每當接到拍攝新片，總會第一時間問Karlee Grey有冇興趣演出，而Karlee Grey則視Keisha Grey為心靈分享對象，每當喺工作上遇到困難，都會搵對方傾訴，只係唔知佢哋會唔會一齊去溝仔呢？