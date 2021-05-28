旨呈30億豪宅布滿天眼　神秘百呎房有特別用途！

樂隊享樂團主音兼美容集團CEO鄺旨呈，家住赤柱市值近30億的豪宅，大宅自設「私人會所」，有大泳池、日式風呂及健身室等完善配套，但家裏僅100多呎的娛樂室才是他的小天地！今年是樂隊出道10年，去年旨呈發力參加《全民造星III》，之後陸續參與多個ViuTV節目，當中最激是在《ERROR自肥企画》親手為保錡脫陰毛，引起網民熱議，其富貴背景亦隨即翻Hit！

生於單親家庭的他一直獨居，至10多歲才遷入豪宅與生母及繼父同住，近年媽咪帶同兩個妹妹隨繼父移民新加坡，留下他與兩頭迷你牧羊犬看守大宅。他指媽咪崇尚生活主義，2002年購入此幢4層高的逾萬呎豪宅，屋內裝修華麗，玄關位有兩張高背椅、雲石地板、水晶窗簾等，更有兩個日式風呂，但自媽咪移民後已荒廢。

自嘲只係管家

他坦言全屋配套都冇享用過：「我一返屋企就入廚房搵嘢食，喺花園跳繩，之後返入我個娛樂室。我嘅作用係Housekeeper（管家），可能啲人覺得『你就好啦！咁大間屋！』，但你諗吓，全屋裝咗40幾部閉路電視，全日直播，做咩都無所遁形，所以我好少招呼朋友嚟。」他最終拆走娛樂室的閉路電視，總算擁有專屬的私人空間。娛樂室由他出主意設計，牆紙以綠色森林為主題，二手梳化只須4,000元，平日他在此作歌，累了便索性睡在梳化上。

旨呈父親的家族都是頂級大廚，大伯曾為英女王下廚，自小耳濡目染，他對煮食亦甚有心得，故早前參加飲食節目《踢館》，但最激都是為保錡脫毛！他說：「一路以來，啲人話我浮浮沉沉冇紅過，自從參加《造星》之後，畀人睇到我好認真，會落手落腳做，唔係富二代只係揮霍！」他正構思明年舉行享樂團與《造星》Team A合作的音樂會。