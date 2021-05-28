拍楊冪自家劇冇口碑？　迪麗熱巴傳被挖角

內地女星楊冪除咗係爆紅一線女藝人之外，佢仲娛樂公司「嘉行傳媒」嘅老闆，至今簽咗男女演員超過20位，而當中數到最紅嘅，肯定係有「新疆四美」之一嘅迪麗熱巴。

當年嘉行畀咗好多機會畀熱巴，去到2017年終於不負眾望，佢憑《三生三世十里桃花》中嘅索爆古裝扮相彈起，之後劇接劇未停過手，2018年更憑劇集《漂亮的李慧珍》勇奪《中國電視金鷹獎》視后，成為最年輕嘅得獎者。

原本楊冪同熱巴合作得好地地，近日卻傳出熱巴被挖角嘅消息，話楊冪隨時損失呢位吸金能力極強嘅藝人！

消息有指熱巴早年主力都係拍番公司嘅自家劇，但係近年嘅自家劇口碑跌一般，就連楊冪主演嘅《築夢情緣》成績都唔太理想，反而熱巴主演嘅《長歌行》同埋拍緊嘅《馭鮫記》都是由「華策影視」製作，雙方合作較多。由於華策近日公然喺熱巴嘅社交網留言：「寶貝，你的美麗永遠不會放我們鴿子。」

用到咁親暱嘅稱呼，完全無視佢係楊冪嘅旗下藝人，唔少網民都推測呢個動作，係一個先兆，似係預告熱巴會轉投華策。消息傳出之後，陸續爆出原來好多大公司都有向熱巴招手，其中包括旗下有楊千嬅、陳松伶等嘅經理人公司「泰洋川禾」。熱巴同楊冪嘅嘉行，自2014年開始合作，究竟可唔可以捱過「七年之癢」？好多粉絲都好想知！