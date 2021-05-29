【是日通勝】（一點居士）

辛丑年四月十八丁丑水成日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午5時至7時

凶時：上午5時至7時、下午1時至3時

宜：動土、拜師、作灶

忌：理髮、修廁、詞訟

幸運方向：坐南向北

幸運數字：2、5、8、0

幸運顔色：黑

【星座運程】

今日幸運星：處女座、天秤座

白羊

節約要看場合，在朋友身上花費不宜太計較。

金牛

出席友人聚會讓你春風滿面，有助增強財運。

雙子

易被虛榮心影響了判斷力，小心經濟出問題。

巨蟹

忠言逆耳，即使被人當面指摘也要虛心接受。

獅子

想法遭誤解，人際關係出問題，心情受打擊。

處女

趁周末安排郊遊活動，放鬆身心，或有艷遇！

天秤

財運上升，求職機會來了，待業者宜出門走走。

天蠍

雜務纏身，保持頭腦清醒是化解問題的關鍵。

人馬

做健身運動可帶來好心情，腦筋也變得靈活。

山羊

賺了錢不要太吝嗇，請朋友吃飯可籠絡人心。

水瓶

不乏出外活動的機會，善用口才，好運降臨。

雙魚

魅力十足，易吸引異性注意，小心狂蜂浪蝶！

【生肖運程】

相沖生肖：羊

旺弱指數：（升）豬 財運佳

（跌）牛 人緣差

鼠

做好分內事就冇問題，多管閒事易招惹麻煩。

牛

運勢急轉直下，處理人際關係必須特別小心。

虎

做事得心應手，出色表現令身邊人刮目相看。

兔

桃花旺，身邊不乏追求者，有機會覓得良緣。

龍

口齒伶俐，適合見客傾生意，有助提升業績。

蛇

才思敏捷，若有好的想法，就應該付諸行動。

馬

貴人運強，可於職場上大展拳腳，力爭表現。

羊

是日沖煞，宜出外散心，別一個人悶在家。

猴

熱心助人是你的優勢，拓展人際關係沒難度。

雞

沉穩冷靜，遇到問題不急不躁，能迅速擺平。

狗

小人放暗箭，工作阻滯多，失去冷靜更大鑊。

豬

財運甚佳，易得到公司器重，可望名利雙收。

【暢所欲玄】［玄學師上觀紫微（兩儀派）］

催動文昌運

有時候就算學生對所學科目不感興趣，卻因為察覺到責任感和需要，也會加強意志，提高自律性，主動學習，不必家長操心。但有些子女成績欠佳，無心向學，家長打又不是，罵又不是。

有一個很傳統很古老的風水吉祥物，可用來幫助學生、子女的讀書成績向好，提高學習能力，增加考試名列前茅的機會。這件物件很普通，只是4支毛筆和墨硯。毛筆的尺碼有很多，有大有小，用於風水布局以改善讀書成績的，最好使用比較大的尺碼，不需大得像掃把那麼誇張，但如果有像半支掃把的大小，那就很不錯了。

不過，每個人的家居情況各不相同，所以能使用多大的毛筆也因人而異。數目方面，不是1支，不是3支，亦不是5支，不多也不少，一定要4枝，因「4」是文曲數，最符合讀書學習的氣場，再加上一個墨硯，一四同宮化科名，自然可加強學業文昌運。

如果家中有書房的話，最好把毛筆懸掛在書房的牆壁上，放墨硯在下，就在這4支毛筆和墨硯旁邊好好學習，其吉祥的性質自會運行，受到薰染，日久自會改善學業運。如果沒有書房的話，掛放在子女們平常做功課溫書的地方，一樣有用，使他們會更加專心學業。