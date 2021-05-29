東方日報C1：王曼喜明年美國大搞同性婚禮

型男王敏德與名模馬詩慧的大女王曼喜，去年9月宣布與女友Elaine訂婚，昨日兩公婆現身活動時，率先爆大女將於明年9月在美國舉行婚禮，稍後很大機會移居當地。講到抱孫，2人難掩興奮之情，馬詩慧揚言支持王曼喜借種生B，女兒或其另一半佗B也沒所謂，就連女兒另一半如何稱呼她與老公，亦抱開放態度，認真廿四孝媽咪。

2014年宣布出櫃的王曼喜，去年9月於社交網宣布與拍拖逾1年的同性攝影師Elaine婚訊，全家上下大表支持，此後她頻頻在社交網晒幸福，分享與另一半的甜蜜時光。昨日曼喜父母王敏德（Michael）與馬詩慧（Janet）出席模特兒大賽記者會時，正式宣布女兒婚期。

王敏德預告爆喊

Janet透露女兒要考慮很多因素：「好似係出年9月，一來睇疫情，二來佢哋喺美國做呢件事，重要日子應該全家都出席。（細女王麗嘉喺美國，會幫手睇場地？）好似有提過，但大女心目中有幾個地方。」而Michael坦言女兒他日出嫁，必定不捨流淚，即使現在幻想也會眼濕濕。問到曼喜婚後會否留港生活？Janet表示暫未有定案，但預料3子女移居美國的機會較大，老公亦有意跟隨，反而她不捨得香港。

再問若女兒有小朋友，會否飛當地湊孫？她笑言：「到時先算，就算有咗都係9個月之後嘅事，慢慢畀我諗吓。」至於Michael聽到抱孫即興奮地說：「係就開心喇！」已有半年冇工開的他笑言很想拍戲，不會退休：「只要有地方畀我玩直升機、曬太陽就OK，喺外國都唔可以逗留太耐，因為香港太方便，會掛住。」問到會否叫兩個女兒參加是次比賽？Janet說：「唔會，細女想做Model，佢都有做嘅，只係香港市場細，做咗唔係好覺。（佢係咪忙拍拖？）佢返咗美國處理私人事。（結婚？）唔係，結婚會通知大家。」

馬詩慧：一開始唔接受

曾花了一段時間才接受同性婚姻的Janet，對於曼喜真正步入人生另一階段當然開心，之後她接受電話訪問，直言老公接受能力比她高：「一開始係我自己最唔接受，老公呢方面開放過我，佢只係對其他嘢執着，唔鍾意啲女太暴露，我都係突然有一日諗通咗。」談到女兒生育問題，問到可會接受2人借精子？Janet開通地說：「佢哋自己安排，我點都支持。（兩個一齊佗B？）又未講呢啲住，等佢哋自己選擇，就算兩個佗都會接受。（咁Elaine點稱呼你哋？外父外母定老爺奶奶？）叫名就得，咩都唔使叫，咩身份都得，其實某啲位我唔當自己係中國人，個女開心就得。」

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