音樂情人鄭子誠為《三國志戰略版》×太興　演繹男人的浪漫

【特約報道】「我恨我嘅人生唔可以好似火腩咁……」經典的對白，加上「音樂情人鄭子誠」深情演繹而爆紅的「男人的浪漫」潮文，再次重現各位眼前。配合《三國志・戰略版》×太興的合作，「男人的浪漫」潮文會否再為各位帶來另一次感動？立即去片！

豆腐火腩飯 虛寶爽爽拿

這次《三國志・戰略版》與太興聯手推出期間限定聯乘，率先為大家介紹5間主題店，地點包括銅鑼灣、旺角、尖沙咀、沙田及康城，均以《三國志・戰略版》進行主題的裝潢陳列，由即日起至6月30日於太興指定51間分店（九龍塘又一城、佐敦白加士、粉嶺名都及機場分店除外），推出「男人的浪漫」套餐 (11:00am後供應)。主公們可一邊與戰友品嘗豆腐火腩飯討論各種戰略，一邊兌換限定虛寶增強實力！

活動期間，各位品嘗豆腐火腩飯可獲贈的限量虛寶卡，以馬騰、劉璋、孫策、劉備、曹操及袁紹六位君主設計，配合雷射精美印刷。此外，獎勵亦非常豐富，包括金銖、武將、圖紙等，更有機會獲得5000金銖、5星素材武將。除了可獲得限量虛寶卡外，亦會額外獲贈限定八達通貼一張(全套4張)，讓男人的浪漫永隨身旁！

活動一浪接一浪 打卡留影抽大獎

由即日起至6月6日，主公們只要在「香港」太興用餐/合影，並完成指定條件，即有機會參與大抽獎活動，獎品內容豐富，名額有限，千萬不要錯過！可瀏覽官方粉絲團以了解更多活動詳情！

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