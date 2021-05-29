陳自瑤奪「聲后」眼濕濕　劉佩玥黃庭鋒原來係絕配

無綫節目《好聲好戲》去到最後一集，馮盈盈、張振朗、陳自瑤（YoYo）齊齊爭奪「傑出聲演總冠軍」殊榮。今集來到第2回合，3人同台較量，合作聲演經典粵語片《雷雨》其中一幕。盈盈及振朗聲演一對，YoYo就演媽媽，他們演得投入，盈盈更不時乸埋口面。他們表現獲讚，其中振朗被評配得好，有比較舊派語氣，丁羽更評他們無懈可擊。汪明荃諗起當年麗的訓練班必定配過此劇，讚他們有當年感覺，但可以再好些。汪明荃、王祖藍及丁羽3位評判退庭商議時，認為盈盈感情已放晒，振朗有甩嘴，而YoYo就獲讚後半段配得好。

最後3位評判都投YoYo勝出，奪得總冠軍！YoYo眼濕濕大叫：「我得咗啦！多謝導師英姐，呢個唔係自己功勞，係大家嘅功勞，多謝祖藍開呢個節目。」盈盈大叫開第2季。節目又預告下周西片《侏羅紀世界》是他們配音畢業作品。

而比賽前，4位旁聽生亦有接受挑戰，其中姚子羚聲演鄧萃雯，但只得3位評合格，4位評不合格，被嫌情緒有點平穩。黃祥興配鄭少秋，但期間不對嘴，更2度甩嘴，自己都擰晒頭，最後獲7盞紅燈，祖藍批他自我放棄，汪明荃亦批他輕視了今次旁聽，謂他入行15年，但廣東話仍未掂，王祖藍亦表示：「曾經拍古裝劇，遇到另一個外國返來嘅演員，佢NG咗20次，後尾先講對唔住我唔知呢個字點讀，覺得點解佢唔做好功課呢？」而劉佩玥及黃庭鋒就各自聲演童年李泳豪及關海山，2人表現獲全場拍爛手掌，7個評判一致好評，王祖藍大讚近乎完美。