保持少女身形的秘密！歐倩怡5個貼士過有「營」人生

「視帝」郭晉安太太歐倩怡（Cindy）好學不倦，現年41歲的她保持住少女般身材，雖然已經誕下一對仔女，但仍不斷學習新事物，早前修讀完營養學學位課程成功畢業後，再攻讀運動營養學碩士課程，難得家庭學業仍可兩兼顧，絕對是「時間管理達人」，而她都不將知識收收埋埋，不時於社交網與網友分享健康飲食心得，更會Hashtag「#歐倩怡營養學教室」，希望可以讓一眾網友瘦得健康，一齊過Fit爆人生。

1.飲咖啡小貼士

很多人都喜歡朝早飲杯咖啡提神，不過一杯咖啡又奶又糖，其實好高卡路里，歐倩怡就給大家幾個貼士，可以享受咖啡之餘又不會發胖：「要低卡就要選擇Coffee Americano、沖咖啡就最好用杏仁奶或脫脂奶、無論熱飲還是凍飲，都要走上面的cream、Mocha就要走棉花糖及朱古力醬。」另外，飲咖啡最好是走糖，如果不習慣可以同羅漢果糖代替，因為它不會令胰島素飆升，不容易發胖。」

2.飲茶食包小貼士

飲茶是中國人文化，就算幾忙都好，都要陪家人飲茶聯絡感情，不過點心大部分都好高卡路里，Cindy就教大家如何選擇才至有「營」，Cindy透露最高蛋白質及最低卡路里是雞包仔，而最高卡路里、最低蛋白質及最高脂肪是蓮蓉包 ，糖分最高是奶皇包 ，Cindy說：「樣樣都好好食，只要唔好過量，食飽行吓，做啲運動，乜都可以食嘅。」

3.魚生飯陷阱

香港人喜歡吃日本菜，特別是魚生，好多營養師都推薦減肥時吃海鮮或魚生，因為低卡又高蛋白質，但不要看輕一碗魚生飯，原來500克重的，已經有約800卡路里，對於經常坐的OL來說，已經一次過吃了兩餐的卡路里，但如果「口痕」想吃又怎麼辦，Cindy就提供幾個建議給大家：「不加豉油拌飯食，以防鈉攝取超標，容易造成水腫。魚生始終是肉類，蛋白質攝取過多會變成脂肪，最好配一些蔬菜，或者跟朋友分享。」

4.炒飯超高卡

生活繁忙，很多時候都是在茶餐廳解決三餐，而炒飯就最「快、靚、正」，不過原來一碟泰式炒飯已經有1,100卡路里，如果跟Cindy身高體重差不多，要跑步1小時才可以消耗約半碟炒飯，如果是散步的話，大約要行10個鐘，如果想食又要控制體重，就記得要跟朋友分享喇！

5.食碟頭飯小貼士

寫字樓上班經常坐，Lunch多數於茶餐廳解決，Cindy就給了幾個貼士，如何食碟頭飯都可以控制體重，Cindy說：「最多食5湯匙飯，其實已經食咗一碗啦！瘦肉食2両就好了，最少要食一碗分量的蔬菜，千萬不要撈汁食飯，落單的時候汁要另上，飲品要走甜。」

----------------------------------------

無論Keep Fit定美容，永遠都係潮流熱話，想知道最新最潮，又或者係奇怪偏方，只要留意繽FUN專題嘅「至Fit」，天下間咁多收身美容方法，總有一種係適合你！