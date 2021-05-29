萬寧與韓國NO.1健康及美妝店OLIVE YOUNG合作　獨家引進韓國熱銷美妝品牌

【特約報道】疫情下大家無法外遊，但無阻大眾對韓國護膚及美妝產品的熱愛和需求。萬寧欣然宣布與韓國最大健康及美妝連鎖店OLIVE YOUNG達成獨家合作協議，在全港300多間萬寧分店及萬寧網店，引進OLIVE YOUNG旗下三大熱銷品牌，合共過百款人氣產品，將優質韓國護膚及美妝產品帶給香港顧客，提供一站式方便快捷的線上線下購物體驗。

韓國知名連鎖健康及美妝店OLIVE YOUNG擁有超過20年歷史，在韓國坐擁逾千間分店，連續多年榮獲「韓國顧客滿意大獎」No.1 人氣健康及美妝品牌殊榮，實力超凡。萬寧一直留意顧客的需求，竭力搜羅優質韓國護膚及美妝產品，今次萬寧與OLIVE YOUNG從市場推廣、吸納潛在消費者、到產品格價等多方面合作，鎖定三個性價比極高的人氣獲獎品牌，帶來過百款熱銷產品落戶香港，攜手擴闊香港健康及美妝界新版圖。

首批進駐萬寧的品牌有深受追捧的人氣綠色植萃護膚品牌 — BRING GREEN、科研醫學抗皺護膚品牌 — BIO HEAL BOH、及韓國大熱超強彩妝品牌 — WAKEMAKE。顧客可於萬寧10間旗艦店的品牌專櫃親身試用產品，現場更有專業美妝顧問指導客人韓妝心得和技巧，更多的推廣活動將陸續推出，為每位顧客創造美好並超值的購物新體驗。

牛奶公司健康及美容業務行政總裁暨首席市場及業務拓展總監金尚炫表示：「萬寧一向以顧客為先，竭盡所能為他們提供優質、超值及多元化的產品及服務，讓顧客能在我們的店舖找到健康、美麗及歡樂 。我們很高興成為香港第一家獨家提供OLIVE YOUNG產品的零售商，萬寧和OLIVE YOUNG皆是健康及美妝品牌的行業龍頭，我們期望是次合作能繼續為顧客帶來創新、優質及價格相宜的產品，滿足本地女士對韓式護膚美妝產品的需求。」

OLIVE YOUNG首席執行官 Chang-gun Koo先生表示：「作為韓國健康與美妝潮流引領者，很高興能與香港NO.1健康與美妝連鎖企業萬寧合作。感謝香港顧客對韓國美妝產品的支持，我很期待向顧客介紹更多韓國美容最新品牌和潮流。」