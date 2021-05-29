聲音就是力量　頌缽療法調和身心

身處香港，生活節奏急促，身心難免承受不同程度的壓力，輕則食唔安瞓唔落，重則更會發展成嚴重的情緒病，所以學識幫自己減壓放鬆身心，對個人心理及身理健康都相當重要。聲音除了可以為大腦傳遞訊息作溝通外，通過聆聽不同頻率的聲音亦可以達到聲音治療（Sound Therapy）之效，而頌缽（Singing Bowl）可算是現時都市人洗滌身心的最佳「靈丹妙藥」。

從宗教走向科學

頌缽歷史最早可以追溯至公元8世紀，當時佛教開始從印度傳入到西藏，教徒都會於宗教儀式上敲擊頌缽，當時西藏、印度、尼泊爾及不丹等喜馬拉雅山脈上居住的不同民族都有使用頌缽。這種既是宗教法器又是食用器皿的頌缽於60年代開始被西方音樂家所發現，更察覺到不同大小的頌缽可以發出不同的聲音及頻率，繼而慢慢發展出一套運用聲音作治療的頌缽療法，逐漸淡化頌缽原本的宗教色彩，並步向成為更科學化的聲音治療工具。

聲音與身體共振

頌缽所以能夠達到聲音治療之效，主要因為在敲擊的過程中可以讓頌缽產生不同的振動頻率，人體重量當中70%就是由水分組成，而身體的水分就成為傳導媒介，將振動頻率從頌缽傳至身體不同部分，從而調整身體內不同的器官內臟、神經系統、呼吸系統及分泌系統等的正常工作頻率。頌缽所用的物料、大小、厚薄以至導師的手法（敲缽或磨缽）、力度及速度都會影響振動頻率，因此最初接觸頌缽療愈的未必可以立刻感受到當中奧妙之處，但只要找到對應你身體的振動頻率，就可以改善身體機能及釋放壓力，讓身心皆達致至放鬆狀況，健康生活隨之而來。

一敲鍾情 愛上頌缽

頌缽聲療的魅力有多大？聽聽Ashley的親身經歷就知道！5年前還是時裝公關的她，對這門學問還是一曉不通，但一次課當堂後就對頌缽產生了極大興趣。「我大約在5年前開始接觸到頌缽及瑜伽，結果在一個偶機會下上了一堂身心靈課，認識到一位來自清邁的頌缽導師。接觸過後覺得敲打頌缽所產生的聲音，讓我的身心好舒服好放鬆，於是決定去清邁跟這位導師學習頌缽。」她建議初學者在進行頌缽聲療時，應躺下放鬆身體，便能更易感受到振動頻率。「坊間現時亦有好多頌缽及銅鑼浴的課堂，大家可以先嘗試去感受，覺得適合再跟隨導師去學習。」