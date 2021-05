台灣天王周杰倫自2015年迎娶中韓澳混血兒昆凌後,唔只做埋老竇,人生仲有好大改變,為咗同澳洲籍外父溝通,佢嘅英文愈來愈好,雖然佢喺荷里活電影《非常盜2》(Now You See Me 2)嘅英語曾被批口音極重,但經過幾年嘅浸淫,佢已脫胎換骨!

周董就喺個人影片頻道Post咗條片,大談藝術對自己嘅影響,片中佢嘅英語已講得好流利,發音標準,講到收放自如,佢又話自己可以成為Mandopop King(國語流行曲天王),係從自小訓練,佢用英語話:「我自小對藝術就有興趣,小時候就開始彈琴,父親都是老師,雖然我學的是古典音樂,但我對流行曲更有興趣,而大家會發現,我的歌曲會有古典元素。」片中周董亦晒唔少童年時練琴嘅珍貴照片,唔少網民大讚音樂天分真係冇嘢好講,反觀佢嘅英語係逼出嚟嘅!