中醫針灸擊退包包面？主播實試美顏針效果！

中醫可能大家都睇過，但中醫美容就未必個個接觸過，近年日本同台灣都興起針灸美容嘅熱潮，到底呢啲稱為美顏針、美容針或者美人針嘅療程有咩效果呢？今集《跟琪流行》搵嚟註冊中醫師林惠賢同大家講解吓咩係美人針，而主播嘉琪仲會親身試畀大家睇添！

相信大家對美人針都有唔少疑問，以下就一一為大家解答！

問：美人針係咩？有咩功效？

答：美人針係針對面部美容問題嘅針灸，包括眼部（眼圈、眼袋、眼紋）、整體面部收緊提升、皮膚疾病（包括暗瘡、濕疹、玫瑰痤瘡）、顏色問題（包括面色、賀爾蒙斑、暗瘡印等）都可以透過美人針改善。一般以上情況嘅問題，醫師建議1星期針灸1次。如果係急切要改善嘅朋友，例如係準備拍攝或者結婚嘅話，可以相應喺嗰2至3個月內再做密啲。

問：要做幾次先有效果？

答：要視乎問題發生嘅時間同情況，例如因為水腫而出現嘅包包面，而情況唔係持續咗好耐（如2星期），則1至2次已可見效。患者亦需要根據醫師指示，調整好生活習慣、飲食習慣等，以維持身體陰陽平衡健康嘅狀態，令效果得以維持。

問：做美人針嘅流程係點？

答：首診會先了解患者面部問題，醫師會根據症狀分析患者嘅體質，指出相關問題同內臟、氣血、陰陽等嘅關係，然後會到治療房進行針灸。

問：咩人唔適合做美人針？

答：大部分人都適合做美人針，如果有在外打針、做光學治療、高能量治療，則依照指示同美人針相隔一定時間先進行，孕婦亦應該先諮詢醫師才進行治療。

問：幾歲開始適合做美人針？

答：如果本身皮膚冇大問題，基於保養上考慮，可以喺25歲後開始做，以延緩衰老。如果係治療暗瘡印、黑眼圈、眼袋、包包面，則喺問題出現時即可進行治療。

問：做美人針前有冇禁忌？

答：心情要放鬆，不宜過飽或過飢，避免激烈運動後立即進行針灸，內急則應先處理才進行針灸。

問：復原時間長唔長？幾耐可以化妝？

答：有一成機會出血，針灸後可以即時化妝。

問：會唔會有後遺症、留疤？

答：醫師具備專業知識避免針灸禁忌位置，安全性高，亦不會留疤。

大家睇完以上問答，對美人針嘅了解一定多咗，同時可能都心思思想試，但係咪覺得問漏咗最重要嘅問題呢？明嘅，大家都擔心會唔會痛呀嘛！醫師就話一般冇乜感覺，但係個別凹凸洞、暗瘡發炎期間可能會大感覺啲。文字上講可能唔夠說服力，所以都係去片睇吓號稱最怕痛嘅嘉琪親自試美人針，痛定唔痛，一目了然！仲唔即刻睇片？