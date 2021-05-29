為成日去Staycation平反！李靄璣有機會加入劇組

歌手林奕匡（Phil）嘅老婆李靄璣（Rikko）日前為活動擔任司儀，講到加入咗邵氏已經一段時間，佢即自爆之後或有機會加入劇組拍劇，暫時希望先向綜藝方面發展：「公司依家都有改革，等公司安排。（上《開心大綜藝》跳舞？）可能喺不久將來都會，佢哋仲未見到我唱歌、跳舞嗰面，但我自己好感興趣，所以最近都有同朋友去學跳舞，以跳流行曲、Kpop為主：「有份參與綜藝節目嘅話，可以畀到我好玩嘅一面大家睇，大家認識我都應該係睇我做財經、體育方面嘅主持。（玩遊戲嘅話放唔放？接受影響到妝容？）基本上我都可以豁出去，但盡量希望可以發揮到自己所長，例如配音、跳舞、唱歌。」

問到最近係咪放大假，所以成日去Staycation？Rikko笑住否認，仲話要澄清一下：「有時會同酒店合作，介紹吓啲新設施，平時大部分都係同朋友去，只不過上個月同Phil去嗰個就係我安排畀佢，見佢近排都真係好忙，掛住出新歌、新碟之餘，又要寫歌畀人，就算返到屋企都係匿埋喺房，雖然每晚我哋都會有個傾偈時間，但我覺得佢係應得一個放鬆嘅時間。」

記者大讚佢係100分老婆嘅時候，Rikko謙稱仲差少少：「依家我會煮多啲嘢、煲多啲湯，結婚後大家都好忙，冇乜話煮好飯等老公返嚟食，但因為疫情關係就多咗做呢個舉動，佢都開心，仲趁機會叫我唔好成日出去做嘢，要煮多啲飯！」