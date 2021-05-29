老友聚頭　摸住酒杯底歎新菜

想和朋友摸住酒杯底傾心事，以往多數去酒吧，雖然近日放寬限聚令，但客人似乎寥寥可數，真想去飲番杯的話，不妨考慮集美食和美酒於一身的酒吧餐廳，無論是本地手工啤酒、精緻新穎尾酒，都可和朋友邊食邊暢飲一番。

勁歎手工啤

去酒吧，男士們最愛就是飲啤酒，本地的手工啤酒近年亦廣為人熟悉，如果在釀酒廠內飲，相信更有Feel。堅尼地城開設的GRAIN，內裏設有本地手工啤酒品牌釀酒廠，客人一入店內就可以瘋狂打卡，酒吧區設有24個啤酒和雞尾酒龍頭，無論是本地啤酒，或是Gin & Tonic、Pineapple Mojito等雞尾酒都可即時嘆得到。食物方面，大廚也有選用啤酒原料、啤酒等入饌，佐酒小食有慢煮咖喱和牛牛腩炸丸子、自家製豬肉啤酒麥芽肉腸配焦香蘋果茄汁‧啤酒芥末及芹菜沙律、蘇格蘭蛋配啤酒芥末等。主菜有慢煮牛面頰肉配Stout啤酒骨髓批及薯蓉、酥炸黑鱈魚配褐蝦牛油，又或是各款口味的羅馬傳統Pinsa薄餅，用來配啤酒都好夾。

意式家庭美食

想和朋友分享美食，除了中菜外，意大利菜也是個好選擇。西營盤意式餐廳酒吧Casa Cucina & Bar樓高3層，以威尼斯的家居風格布置，中間貫穿3層樓的樓梯更是亮點。地下為酒吧，提供富地中海風格的雞尾酒或無酒精雞尾酒。樓上2層為用餐區，有多款意大利家庭風美食，包括惹味的酥炸海鮮、風乾Bresaola火腿配新鮮火箭菜卷、鴨胸肉醬闊麵、烤新西蘭草飼羊架、意式煮黑鱈魚等，最後來一客經典的Tiramisu或意式豆腐奶凍，完滿結束一餐。

地中海風情

夏日炎炎，大家想到的就是陽光與海灘，金鐘地中海風格餐廳 Salisterra由來自倫敦的米芝蓮星級主廚Jun Tanaka掌廚，料理靈感來自法國和意大利沿海的味道，餐廳會提供超過7款手工意大利粉，包括有燴牛膝小雲吞、小龍蝦雲吞和鴨肉雲吞。另外還有炭燒牛仔扒配羊肚菌、烤味噌日本鯛魚配醃檸檬及茴香芹等。酒吧區以橄欖樹和葡萄藤等作靈感設計，特別選擇小規模和可持續性的酒莊，又或是用地中海香料和香草調配的雞尾酒，都讓人有置身地中海度假的感覺。

食肉獸之選

東涌發展多年，不時進駐新餐廳，最近一員就是美式扒房餐廳The Upper Deck Bar & Grill，大廚會親自製作21日至30日的乾式熟成牛肉，包括有U.S.D.A. Prime頂級安格斯肉眼、U.S.D.A. 牛肋、U.S.D.A. Prime頂級肉眼等等，肉味濃而嫩滑。另外還有濕式熟成牛肉，如1U.S.D.A.西冷牛扒、和牛側腹肉及封門柳牛扒等選擇。其他菜式有經典牛肉他他配香脆多士、意式薄切生牛肉片、香烤牛骨骨髓、香烤燻製春雞等，啖啖肉最令人滿足。餐廳另一邊有雞尾酒酒吧區，邊飲各式雞尾酒或葡萄酒，邊打美式桌球，作飯後活動也不錯。