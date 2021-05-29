FROGMAN PIT期間限定展　「蛙」眾取寵

FROGMAN貴為G-SHOCK旗下功能最強悍的潛水腕錶系列，每次有新作推出都必定引起錶迷注目。日前G-SHOCK FROGMAN系列帶來GWF-A1000XC-1A及GWF-A1000C-1A兩枚「蛙系」最新成員，兩枚新作同樣是品牌首次採用複合物料（碳纖維及樹脂物料）打造錶帶的FROGMAN系列腕錶，藉此嶄新設計去回應部分潛水錶迷對錶帶耐用度及容易佩戴的要求。

GWF-A1000XC-1A錶帶連接部分（錶帶中較細的一格）採用碳纖維打造，另一款GWF-A1000C-1A錶帶則為樹脂製成，兩者設計同樣輕巧強韌，並在錶帶扣環中加入延伸結構，可以快速調整錶帶長度，以便潛水員將腕錶佩戴於潛水衣外。樹脂錶殼分別配以呼應錶帶設計的碳纖維錶圈及藍色離子鍍塗層不锈鋼錶圈，其行針顯示功能為潛水員提供了全新的檢視方式，在潛水模式下可以將時針及分針重疊顯示，在水底下可以更容易讀取時間。CASIO亦特別開發了帶有3個「雙線圈電機」的新機芯，讓指針顯示可以於不同模式下快速切換，透過手錶內置的藍牙系統與智能電話應用程式配對後，輕易查閱潛水活動紀錄（地點及時間等）。這兩枚最新腕錶亦一樣配備Tough Solar太陽能充電及Multi Band 6無線電時間同步功能，無論烈日當空或百尺深海的環境下，亦可以提供準確時間。

此外，為慶祝FROGMAN系列兩枚新作登場，CASIO更首次舉辦FROGMAN PIT香港區期間限定展。由即日起至6月30日「蛙迷」可親臨尖沙咀國際廣場G-SHOCK CASIO STORE，與GWF-A1000XC-1A及GWF-A1000C-1A近距離接觸，並一次過欣賞始祖型號DW-6300-1A、25周年紀念限定型號GW-225E-7 Glorious Gold及30周年紀念限定型號GF-8230E-9 Lightning Yellow等歷代經典「蛙」作。另有機會獲得FROGMAN香港限定神秘禮品一份，千祈咪錯過！