數盡7位緋聞男友！劉佩玥寸黃宗澤：你估你係唐僧？

無綫小花劉佩玥（Moon）接受電台訪問，對於被冠以「TVB娘娘」愛收兵，她表示：「我真係冇見過身為娘娘要車埋同事或者朋友返屋企，仲冇人幫我拎嘢，要我自己拎！坦白，我外表係女仔，實際係男仔頭，同男仔friend就會無端端變緋聞，係好無奈！全部都話係我啲兵，搞到我一頭霧水！」

談及緋聞男友多達7位，包括黃又南、何猷亨、翟威廉、伍允龍、黃子恆、黃宗澤（Bosco）、周志文等，她反應超大說：「嘩！有咁多？全部都流喎！黃子恆流到爆啦！黃宗澤又流到爆！我想講伍允龍我唔難理解，我哋喺《城寨英雄》螢幕情侶感覺深，但黃又南係我拍《殭》時嘅演員，我同佢冇對手戲，唔知點傳出嚟？至於翟威廉，你哋有冇諗過我嘅感受呀！我仲想講，關於猷亨，真係唔好詆毀呢啲公子！佢同陳瀅相熟，同我完全冇關係，真係只係朋友，Bosco直情係我哥哥咁，我同佢食飯時，仲講笑：『你估你係唐僧？咁多人想食你啲肉！』」

至於伍允龍曾公開大讚她是好女仔，合作時可曾過電，她說：「佢當然會讚我！我真係好嘛！我哋可以話喺角色中有過電，我冇抽離唔到。(有機會發展過？）到依家真係冇，戲外真係唔好喇，佢…點講呢…佢真係個大哥哥，好多事都好語重深長。唔似佢嘅年紀…（係好長氣？）係！係好長氣，哈哈！」

至於大孖周志文，她反沒那麼抗拒：「我哋冇合作過，係透過翟威廉識。威廉係好人，好照顧新入公司嘅女仔，佢會搞啲聚會、開Live或夾歌，阿文雖然唔喺TVB一段日子，但佢都係喺威廉嘅group中所以認識，我入行8年，就同阿文識足8年。」那周志文有沒有機會發展？她表示：「我覺得呢個世界上，咩事都有機會，唔會話必定冇可能，我覺得阿文係一個好男仔嚟。」更指小時候會幻想理想伴侶必定要喜歡運動陽光型，但長大後，即使有齊上述條件，對對方沒愛的感覺就是不行，最重要是跟對方相處及有共同的價值觀。