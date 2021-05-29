《造美人》劉芷橋做「私影妹」爆喊：變靚先有資格成為一個女人

ViuTV真人騷《造美人》將於6月7日首播，總共有16位參賽者，當中有無綫出身的嚴楚翹（Ice）、2019年落選亞洲小姐羅卿娗（前名：羅燕霏）還有直播網絡紅人楊芷羚。不過最多人談論的是劉芷橋，自稱30歲及從事酒店行業的她，平時接好多私影工作，社交網充斥大量性感相，有濕身誘惑、cosplay特務更有戴上手銬及着上皮衣的疑似SM裝束，而2020年8月為慶祝有100 followers即派福利圖，露半球坐在床上。

ViuTV為了力谷《造美人》日前就於社交網發布預告片，劉芷橋表演得最為激動，邊喊邊講：「我要做到一個合格嘅女仔，真係需要咁多努力去變靚，我先有資格成為一個女人。」節目主持人強尼都擔心參賽者未能承受太大壓力，反問：「你幾冒險喎，你知你會喺網上受到好多抨擊，係覺得你真係可以？」據知16強參賽者最後均會脫胎換骨，並會以比堅尼造型登場。

另外，預告片段還見到始祖級KOL戴月（Kikko），曾參演ViuTV劇集《黑市》及《YOLO的練習曲》的她承認曾報名參加及面試，但未能晉身16強，對於落敗原因，她表示可能製作組都有考慮過節目效果，覺得她未能做到好大的反差效果，及後她被推薦參加口罩小姐，不過她最後沒有去到。