【美女饕廚】香港鰻魚店篇

今日介紹一家位於中環歌賦街的鰻魚店，裝修簡潔，像快餐店，店面裝潢設計雖然簡樸，但師傅的服務絕不馬虎。這裏是用日本的淡水鰻魚，以蒲燒（Kabayaki），淋上以醬油和燒烤為主的日本料理方式。如果不淋上醬油，燒烤的鰻魚在日本稱為白燒（Shirayaki）。來到這裏，兩款都要試下！

先來蒲燒，傳統風格，製作過程是這美味的蒲燒烤鰻魚的關鍵。兩位日本Chef分工合作，我們都十分期待和欣賞着。首先切開了魚的腹部起骨，將背部分開並將其平放，不僅可以使它具有標誌性的日式外觀，而且還可以完美均勻地蒸熟，再用高溫炭火烤，之後將它們浸入醬汁中，然後再放回炭火上烤，重複此過程4次，上碟前再一次將鰻魚浸入醬汁中，使它們更有光澤，燒至金黃，單是賣相，就已令人垂涎三尺。這裏沒有使用太多糖來製作醬汁，主要是使用由米發酵過程製成的味加上鰻魚骨和內臟熬製而成，淋在蛋絲和米飯上，成條鰻魚布滿醬汁，好香好入味，加入日本山椒調味，更能保持風味平衡。

之後到白燒鰻魚，由於不使用任何調味料或調味，因此這道菜中最重要的元素就是鰻魚本身的質素和主廚的烤熟工架，只加鹽調味，沾少許Wasabi，就能展現出鰻魚的真正風味。白燒鰻魚皮燒至脆身，肉質非常柔軟肥美，甚至猶如在口中融化，與蒲燒各有千秋呢！還有新鮮鰻魚肝串，塗上醬汁燒烤而成，口感細滑帶甘潤。

另外，值得一提是店家的沖繩五花腩，充滿陣陣脂香，肉質軟腍，脂肪位幾乎入口即溶，令人回味！

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Candy's Profile：

美女人妻，於法國藍帶巴黎學院及東京藍帶國際學院修畢法國菜、西班牙菜及糕餅課程，並任多個電視節目廚師嘉賓。愛吃愛煮，鍾意以味蕾品味世界，又喜歡用美食連繫密友。（IG@f.candy ）