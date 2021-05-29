脊椎側彎手術留疤！朱紫嬈無法克服：彎腰會好痛

歌手朱紫嬈（Khloe）今日出席脊椎側彎分享會，向網上觀眾分享自己面對此病症的點滴。她指小學時經一次普通檢查發現患上此症後，除要面身體的痛楚、治療期間行動不便、被同學投以奇異目光甚至欺凌外，原來手術後都好大影響，她説：「因為手術留低一條大疤痕喺背脊，冇得着三點式泳衣、冇得露背，（露第二個位囉？）最多條裙短啲囉，我又冇前面露，哈哈！（生活上有冇影響？）普通生活冇問題，但其實我本身係好動嘅人，好鍾意做運動，細個嗰陣係羽毛球、乒乓球、籃球同埋游泳校隊，但做咗手術後乜都做唔到啦，醫生話做乜都得嘅，但實際上個人嘅感受、軟弱，以前都叫做校隊，但依家做乜都特別渣。（結果點克服？）到依家都克服唔到。雖然冇太影響日常生活，但因脊柱內有裝鋼板，當做某啲動作例如大彎腰，鋼板中某啲零件頂到肌肉會好痛。」

早前拍攝《使徒行者3》的她，曾跟隨冼灝英學習武術，至今仍有跟對方習武的她，指一直都以強身健體為主，問到冼師傅有否就她情況而調節一下動作，以免練習時會感覺痛楚，她表示：「其實師傅好好，佢係會知道佢學生係咩人而畀啲咩佢囉，我同佢講話強身健體之餘都想打得吓，就算真係唔打得都睇得吖，佢就會諗一套啱我做嘅動作畀我練。我媽咪之前有椎間盤突出，我都係帶佢搵師傅，師傅就教媽咪耍太極。」

問到會否再施手術改善情況，她指近期認識一位有同樣情況的朋友，她説：「朋友經手術取出某幾件parts後就冇再痛，但因為我自己指唔出邊個位痛，又未克服到心理，唔敢成件鋼板攞走晒，所以暫時都冇得搞。」

雖然疫情緩和，原本打算6月舉行的出道紀念演唱會最終亦打消念頭，她說：「轉做多幾場網上live show，自己年紀開始升呢，都想趁機透過網上同後生嘅多啲交流，學習吓依家後生仔興啲乜。」拍劇方面未有着落的她，表示希望公司會畀多點機會她試演其他角色。