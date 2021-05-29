張曦雯除衫晒34C雙峰　佛系Keep Fit唔知自己幾多磅

無綫花旦張曦雯（Kelly）日前同閨蜜兼模特兒朱韻韻在酒店享受「宅度假」並網晒水着照，立刻引起網民哄動，由於Kelly向來甚少公開水着照，即使她以紅色比堅尼上陣，外加一件白恤衫，但依然令網民大呼火辣之餘，更紛紛留言「跪求」她「剝衫」，把白恤衫脫下。

有求必應，Kelly「終極一脫」，並向東網提供只以火辣紅色比堅尼上陣的相片，相中的她不單身材均勻，在「A4腰」襯托下，更凸顯其34C誘人「胸器」，期間她攬着朱韻韻合照時，雙峰更幾乎破衣而出！

貴為女神級的Kelly擁有無添加的索爆身材，原來全靠其佛系式的keep fit之道，她接受東網訪問時說：「就算幾忙都好，每日一定抽時間拉筋或者做瑜伽。飲食方面，我冇節制，開心緊要啲，鍾意食就食，但如果今餐食多啲，下餐就會食少啲。我覺得唔好畀自己咁大壓力，刻意去減到某一個磅數，我冇上磅，亦都唔知自己個磅數，我只係睇啲衫仲係咪啱着，或者嗰下覺得係肥咗啲嘅話，就着衫遮住，又或者覺得嗰排係fit，就影吓相。從來唔會跟住一個數字去keep住個體重，冇壓力反而keep得容易啲。」

Kelly續說和朱韻韻是做模特兒時認識，自今已相識了10年，她說：「其實喺疫情之前，大家有諗過一齊去旅行，例如去上海、台灣或美國，但一直都冇決定，加上我真係冇時間，不停開劇，啱啱拍完《白色強人II》，要到年尾先至再開劇，所以今次呢個staycation係頂住先，當係我哋嘅旅行，喺酒店過吓girl's time，享受吓假期。」