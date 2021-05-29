老婆唔阻玩三角戀！視帝陳展鵬恨做多仔公

視帝陳展鵬相隔3年再推出新劇《逆天奇案》，飾演O記高級督察，除了查案及有很多動作戲外，與林夏薇及馮盈盈更發展三角戀，他笑言只有拍戲才有這些艷福，並對老婆單文柔大派定心丸：「我喺出面都係假，係返到去對住佢先真。（所以佢好放心你？）都放心，同埋大家都尊重個職業。」

他透露與盈盈首次合作，互相交流，自己都學到很多：「例如我會同佢講，啲人話佢講嘢係機械人冇感覺，好多懶音，佢就話啲人覺得我好cool，我哋要聽外界嘅意見，大家研究吓。」他又大讚盈盈記性好：「變咗好似我唔熟讀劇本咁，我同佢講戲，佢就會話『前輩不如你讀咗啲對白先。』，佢畀到壓力我，我又畀到壓力佢。」

好想生好多個

講到工作忙碌，一直冇停過拍劇，今年更重拾歌手身份出歌，問到何時有時間再「造人」？他坦言：「我以前唔信啲人講嘢，話生完好想生多個，因為我覺得一個都搞唔掂，但依家好多嘢度過咗，囡囡小豬比2歲，真係畀以前啲人講中晒，我好想生好多個！」但他坦言亦有其他因素需要考慮：「其實想生2、3個，但要計數，希望適當嘅嘢可以畀到佢哋，所以之後再考慮。」

父愛大發的他愈講愈冧：「依家做爸爸感覺愈嚟愈強烈，之前唔覺自己做咗爸爸，但依家多咗好多互動，真係前世情人，囡囡做咗好小嘅嘢，可能只係識攞個匙羹餵自己食飯，我已經話好勁呀，想買咩就買咩。」他又謂老婆都很寵囡囡，但明白不可過分溺愛：「所以我哋要有共識，依家邊個教緊，另一個就唔好出聲，如果唔係就會累到小朋友，縱就會出事。」