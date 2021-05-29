無線滑鼠係孫耀威發明！一時大意唔見10億人仔

講開孫耀威你會諗到啲乜？歌手、演員定係佢嘅童顏？其實佢仲有個身份就係發明家，唔講唔知，原來無線滑鼠竟然係佢發明，不過因為當年一時大意，搞到佢一年唔見成億！

話說早排佢拍咗套《唐伯虎之偷天換日》，就同有份參演嘅黃一山Friend咗，呢日黃一山拍片講佢嘅趣事，就爆出對方發明家嘅身份。當年孫耀威邊讀書邊做歌手，加上初出道時人氣強勁好多嘢做，所以搞到冇時間做功課差啲畢唔到業，讀香港中文大學計算機工程學嘅佢，好彩最後設計咗無線滑鼠，將設計交畀老師之後，功課得到高分之餘仲順利畢業，佢仲透露當年佢係第一個人發明無線滑鼠嘅人。黃一山好自然就問對方有冇申請發明專利？孫耀威回應：「冇啊！當年趕住交功課，唔記得申請專利，如果申請專利依家就發達啦！」

近10年無線滑鼠全球熱賣，單計2020年10大暢銷內地無線滑鼠銷售榜，一年金額達到10億人民幣（約12.34億港元），雖然每次發明專利嘅收益都唔同，例如可以一次性賣斷，又或者每件分紅，如果孫耀威當年每件抽10%銷售額作為發明專利收益，保守估計佢因為一時大意起碼唔見咗10億人仔！