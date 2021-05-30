【是日通勝】（一點居士）

辛丑年四月十九戊寅土收日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、中午11時至1時

凶時：下午1時至3時、下午3時至5時

宜：修造、結網、取魚

忌：祭祀、動土、放水

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：1、3、4、9

幸運顔色：紅

【星座運程】

今日幸運星：金牛座、雙魚座

白羊

顧家又有責任感，遇上感情困擾，也能化解。

金牛

財運好得令人羨慕，意外收穫令你喜上眉梢。

雙子

花錢不計後果，小心因錢銀糾紛而惹上官非。

巨蟹

投資意欲強，採納各方意見可作出正確判斷。

獅子

愛不是遊戲，已有伴侶者勿把感情事當兒戲。

處女

不要待在家，趁周日安排戶外活動舒展身心。

天秤

財運反覆，容易受他人影響而錯失賺錢時機。

天蠍

異性緣佳，單身者有望碰到情投意合的對象。

人馬

人緣不錯，跟友人作良性互動，將有所啟發。

山羊

是時候放慢腳步，接觸藝術易有新的領悟。

水瓶

宜出外走走，呼吸新鮮空氣總比悶在家中好。

雙魚

親和力強，抽空與親友聯誼，可享受美好時光。

【生肖運程】

相沖生肖：猴

旺弱指數：（升）雞 人緣旺

（跌）猴 心情差

鼠

自信心十足，遇到突發事故也不會驚惶失措。

牛

貴人運強，多與人合作，可為事業帶來實利。

虎

事業運上升，處事效率高，易獲得上司表揚。

兔

毋須顧慮太多，為事業拚盡全力，成功在望！

龍

得到同事力撐，工作無往不利，繼續努力吧！

蛇

忙個不停，但回報不成正比，士氣大受影響。

馬

頭腦靈活，口才極佳，是表現自己的好時機。

羊

不要對另一半指指點點，易惹爭執、傷感情。

猴

是日沖煞，諸事不順，易因情緒失控而惹禍。

雞

人緣佳，不妨趁周日回家吃飯，共享天倫之樂。

狗

運勢甚強，心情愉快，不管做甚麼均能如願以償。

豬

生活稱心，趁周日好好享受假期，為身心充電。

【暢所欲玄】（命理堪輿顧問馬汗辰）

五行平衡過嗎？

很多時候，聽到一些玄學大師說「五行平衡」，因此我們錯誤地理解，認為地球在一般情況下都是五行平衡的，但事實上，五行從來都沒有平衡過！

譬如，現在是2021辛丑年的春季，春季木氣強，相反土氣就弱了；假如是夏季，火氣強，金氣就弱了；秋季金氣強，木氣就弱了；冬季水氣強，火氣就弱了。那如何平衡呢？

現在我們知道了地球的五行沒有平衡過，那麼套在人身上又怎麼說呢？其實都是一樣的，地球的五行不平衡，影響到一個人的八字五行也就不平衡了。所以我們每個人的八字，都會有缺陷，不要一看到一個命格五行俱備，就說這命格五行平衡。就算五行俱備，也會有某一個五行偏弱的時候，身體相對應的五臟六腑就容易生病。另外，當一個五行太強的話，就會傷害到另外一個五行，這就是中醫理論的起源。

如果五行永遠都平衡的時候，那地球就沒有春夏秋冬四季，而且日夜不分，沒有了陰陽，那個世界應該沒有人的存在，地球也不會有甚麽生命力。可能比較像盤古還未開天闢地的時候，一片混沌。