奇洛李維斯是金句王？根本沒說過！

荷里活男神奇洛李維斯（Keanu Reeves）的好好先生形象深入民心，也因此被一些「呃like」網民利用，經常將一些懶有人生哲理的「金句」硬塞在他口中，配上他的圖片，愚弄大眾，很多時候也火速廣泛流傳。

最近有社交網站分享一張「奇洛」在社交網站留言的截圖，該「奇洛」的戶口，還有證明是真身的「藍剔」，「奇洛」寫下「金句」：「我最憎人哋問我點解咁靜，因為我就係咁囉。我係咁運作嘛。我唔會問人哋點解咁嘈，咁樣好冇禮貌。」不足5日，已經有過百萬人讚好，30萬多人轉載。

其實，奇洛本人根本沒有玩社交網站，即使有所謂認證真身的「藍剔」，也只不過是假圖。不是每個人面對資訊也會起警覺之心，有些更是資深傳媒人，想也不想便加入轉載，到被網友踢爆是假料，才悄悄刪除了事。也有人認為，是真是假也不重要，總之認同那句「金句」很有道理，便去讚好，便去轉載。

然而想深一層，如果那句「金句」本身是有份量，製作假圖的人，何必要假借奇洛的形象與名氣推出去？就當是無名氏說的好了！大家心知肚明，如果真的是這樣做，絕對不會收到這種廣傳的效果。看的人，不經不覺就被名人效應以及影響對奇洛的印象。真相就是，這些所謂「金句」，不過是「阿媽係女人」程度的道理。因為平庸，才會貼近大眾，適合一般凡夫俗子的口味。走得太前，或者太深奧，反而不會受歡迎。

或許有人會問，這些金句雖然普通，終歸是導人向善，就算奇洛被屈，是真是假又有甚麼所謂？表面上的確是小事，但如果群眾習慣了這種思考模式，盲從權威，照單全收，有如羊群，實非社會之福。