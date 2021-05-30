東方日報C1：李麗珍家逢巨變　失蹤療傷

李麗珍近年決意讓事業再起飛，接拍的電影更獲不少好評，有機會繼電影《千言萬語》後，再次問鼎影后殊榮，但可惜近月她卻經歷了人生最痛，短短一年內父母先後離世，令她大受打擊，需推掉所有工作，「神隱」療傷！

堪稱為「宅男女神」始祖的李麗珍（珍妹），入行至今，經歷不少大起大落，近年決意在娛樂圈積極發展，並且精心挑選劇本去參演，希望事業更上一層樓！繼去年拍攝陳果執導電影之外，早前亦接演電影《濁水漂流》，該片未在港上映，已入圍多個國際影展，當中包括意大利烏甸尼遠東電影節、荷蘭鹿特丹國際影展競賽單元，戲中珍妹飾演一位身世坎坷的露宿者，素顏貼地的演出，被喻為繼1999年憑電影《千言萬語》奪金馬影后後，又一得意作品，大有機會再次問鼎影后殊榮。不過，該片近日踏入宣傳期，但她竟「離奇」地完全無影，相反吳鎮宇不在港也越洋做宣傳，由於早年她因感情問題曾出現情緒困擾，令人擔心她「失蹤」的原因！

女兒陪渡難關

據知，珍妹自上月4日出席完該片的香港國際電影節亞洲首映記者會後，一直沒有再現身宣傳的原因，是近期家中出現巨變，繼去年父親因急病離世後，不足一年，她的母親亦於上月中風，侍母至孝的珍妹，即衣不解帶地照顧，亦因此推掉不少工作，當中包括《濁》片宣傳，由於之前曾飽受喪父之痛，令她很害怕母親離開，一直都希望母親能康復，可惜事與願違，其母於近日離世，短短一年失去雙親，令她大受打擊，心情跌至谷底，終日躲在家中以淚洗臉，幸珍妹女兒許倚榕在身邊，陪她渡難關。

拍戲一度失場

珍妹於父親離世後，傷心得拍戲曾一度失場，而早年談到跟舊愛潘源良分手後誘發情緒困擾，亦指女兒是醫好自己的原動力：「個女叫我振作，我感動到靜靜雞喊。」希望今次她亦能在女兒陪伴下跨過難關。

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