杜德偉加粗眼線扮歐陽峰　點知變咗外國人？

歌手杜德偉（Alex）喺舞台上唱得跳得，原來都好演得同打得，喺網絡電影《射雕英雄傳之降龍十八掌》中，佢繼張國榮、梁朝偉等後再扮演「天下五絕」之一「西毒」歐陽峰，兩位影帝就話係最靚仔「西毒」，Alex亦絕唔輸蝕，長黑髮、粗眼線加瀟灑鬚，再加埋佢張冷酷臉，驟眼睇真係有啲似《魔盜王》嘅荷里活男星尊尼特普（Johnny Depp），佢個look堪稱「最潮歐陽峰」。

Alex接受東網訪問時，佢話都有近20年冇拍古裝，好開心可以飾演喺小說裏面一個咁重要嘅角色，因為歐陽峰喺武林上係最好打嘅五大高手之一，所以除有武打動作外，導演仲要特別要求，佢話：「平時演戲都要有武林高手嘅風範，包括舉手、投足、行路、眼神。武指大哥設計畀我嘅動作，都係針對我能夠駕馭嘅招式而設，不過佢哋真係高估咗我，對我來講算係次大挑戰，最後歐陽峰走火入魔嗰場戲，更用咗我一啲街舞嘅舞蹈根底功夫元素，所以話真係度身訂造。」

講到佢個「Johnny Deppｘ歐陽峰」超型，佢就話其實好多時拍戲都會放唔低一個「型」字，又搞笑說：「不過一唔小心就會chok咗，啲戲會演得唔好。今次歐陽峰呢個角色係呢個戲裏面嘅大反派，披頭散髮崩眉爛面乜都齊，其實真係冇諗過會『型』。」雖然拍得有難度，但就愛上電影，覺得辛苦得嚟好有滿足感又好玩，特別係睇到製成品時，尤其每日開工，現場每位幕前、幕後工作人員都精神飽滿，盡力將自己表現得最好，大家愈認真，滿足感愈大。

至於唱歌方面，Alex話新歌已經製作進行中，將會係首國語歌，佢都好希望可以做廣東歌，但香港冇合作嘅唱片公司，製作過程會比較複雜，不過都期待未有新合作夥伴，而歌迷最關心嘅巡迴演唱會，佢話有傾過年底係咪有可能重開，但都係視乎疫情進展，佢就冀睇疫情盡快過去，可以再踏上演唱會舞台，熱熱鬧鬧咁載歌載舞。