【心理測驗】愛情占卜手帕

要遇見一個對的人，有時候的確需要一個契機，但亦可能只需要一個瞬間。單身的你，可能幻想過無數次遇見愛情的場景，但茫茫人海中要相遇彼此，又好像是大海撈針。愛情的指南針失去了方向？不如玩返個心理測驗尋找出路啦！日本網站「michill」的一個愛情心理測驗，只要選一種顏色就可以測出自己最易陷入愛情的情況，找出開啟一段新戀情的方法，想脫單？事不宜遲啦！

【問題】

憑直覺，請於下圖選出自己最喜歡的一種顏色手帕。

A.檸檬黃

B.薄荷綠

C.天藍色

D.粉紅色

【結果分析】

A.戀愛契機：共同興趣

如果你選擇檸檬黃色手帕，可見你是一個充滿好奇心的人，當發現一個對你感興趣的人時，你會非常樂意與對方溝通，因此會瞬間拉近與彼此之間的距離。你希望遇到一個懂你又投契的人，發掘彼此的共同愛好，讓二人的關係有進一步發展。不過，你的理想型內心和外表之間可能會有出入，所以要深談才可以看到對方的優點。

B.戀愛契機：真情流露

選擇薄荷綠色手帕的你，是一位個性開朗的人，容易和別人打成一片。雖然有很好的人緣和廣闊的社交圈子，但真正交心的人卻不多。當遇到不錯的人時，你亦可以與其變得親近，但你並不會特別關注這個人，而且與所有人一樣，保持表層的交往和一定的距離。如果對方亦對你有意的話，這樣的態度會令其非常混亂，如要進一步發展，你們需要一個單獨相處的機會，聊聊內心的說話，看到對方的真誠，才會令你有心動的可能。

C.戀愛契機：主動求助

從你選擇天藍色手帕，就知你是專注的人，一旦集中在工作或某件事時，你就會全神貫注在其中，看不見身邊的人和事，亦感受不到任何的粉紅泡泡。在這情況下，對方很難與你有所交流，建議你多放鬆放鬆，令工作和戀愛都更順利。

D.戀愛契機：失戀之時

選擇粉紅色的你是一個容易攻陷的人，別人稍微對你好一點，就對別人產生好感，如果對方展開猛烈追求，會令你覺得對方好勇敢。當你失戀或遇挫折時，你會選擇和對方傾訴，在這個過程中，你們會漸漸變成友達以上、戀人未滿的關係，當有一個機會的時候，你們就會昇華為戀人，而當中的契機，不妨自失製造。