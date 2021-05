港姐冠軍謝嘉怡回到蘇格蘭與父母團聚,日前她已回港接受隔離。閒來無事可做,她在社交網上載8歲時的照片,現年25的歲她更拍了一張同甫士的相片作對比,她留言:「Not much has changed just 17 years older(冇咩改變,只係老咗17歲)」見8歲時的她雖然嘴藐藐,但已看得出她是美人胚子,網友大讚她由細靚到大!