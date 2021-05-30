玩轉髮絲　告別尷尬短髮過渡期

相信每個女生都有過與長髮狠心「分手」的時期，一刀切換成清爽的短髮。但剪時一時爽，留回長髮的時候，不長不短的長度不但難打理，而且正值夏天汗流滿頸，黏住髮尾真是令人大叫救命，想「安穩」的渡過這個時候，靠3個大方向、花一點點的時間，就可以塑造新髮型！

清爽篇：簡單低馬尾

對於處於短髮過渡期的絲打來說，簡單一條低馬尾可說是最簡單的「解暑」髮型，嫌低馬尾太過單調，可以在綁好的馬尾上加上顯眼甚至浮誇一點的髮飾來做點綴。又或者可以在馬尾上搞搞新意，在髮尾位置多綁一條橡筋，製造層次感之餘還可以形成可愛的弧度。除低馬尾外，更可以綁雙馬尾，可以是麻花孖辮，亦可以同樣利用小橡筋形成兩個C字的弧度，便能盡顯調皮可愛。

優雅篇：借助小幫手

外翹捲髮：當頭髮處於尷尬長度時，最難打理的莫過於髮尾的走向。既然頭髮不受控，不如用電髮棒來幫幫手，在髮尾位置輕輕捲出外捲弧度。簡單捲一捲，不用太多技巧就能凸顯個性，而且外捲髮型有助修飾臉形及增加頭髮的豐盈感，令整體觀感更利落清爽。

半束髮型：相對不長不短的髮型，半束髮型可謂更清爽和更具層次感；而且綁辮子的位置可高可低，更可隨心綁成大束或細束，只要手上有一條橡筋就可以有不同變化。不過辮子綁得太整齊，看起來會較斯文拘謹，反而綁法略微凌亂或隨意，效果會更自然。

百變髮夾：髮夾絕對是拯救尷尬短髮的好幫手，而最直接方法就是用一個大髮夾把所有頭髮夾起來，變成盆髮效果。絲打們亦可按個人喜好揀髮夾，簡單淨色款適合上班，閃石設計夠優雅，總有一款合心水。如果不愛夾起所有頭髮，可嘗試在一側頭髮上夾上一排不同款式的髮夾（較大的髮夾在最後方），就能為不長不短的髮型帶來新鮮感。

鬼馬篇：調皮丸子頭

丸子頭可說是經典髮型，簡單的一個丸子活力又可愛。如果想鬼馬一點，可將上半的頭髮分成兩邊綁兩個丸子，減齡又可愛。綁丸子頭的時候同樣頭頂不用綁得太緊及太工整，鬆鬆的感覺更活潑，加上髮箍或髮夾更可秒變可愛公主頭。