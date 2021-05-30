【脫歐時代】英國搵工會更難？BNO港人「優勢」與「憂慮」

今年1月1日開始，脫歐過渡期結束，英國正式告別了歐盟。隨着英國疫情受控，市道逐漸復甦，脫歐對英國人力市場影響，也逐漸浮現，究竟持BNO簽證居留英國的香港人，將會有更多工作機會？還是會更難搵工？今次我們從政策改變上，分析脫歐對英國求職市場的影響，看香港人能否找着機遇：

【1】自由工作．成為優勢

英國加入歐盟逾40年，國民卻仍投票選擇脫歐，很大原因是抱怨歐盟（尤其東歐）移民太多，既分簿社福資源，也搶走了本土基層工作機會。英國脫歐後，隨即取消Free Movement政策，歐盟居民再不能免簽證進出英國，英國顧主想聘用歐盟居民，就得額外花錢申請工作許可。但持BNO簽證的香港人，卻可在英國自由工作，相對下就有了絕對優勢，少了競爭，獲聘機會大大提高。

【2】服務行業．空缺急增

經過疫情與脫歐後，英國已流失大批海外員工，但隨防疫措施放寬，人力需求急增，英國職位空缺比上月已急升16%，當中多集中在工資較低的服務業，尤其零售、飲食和酒店業空缺最多，部分城市如肯特郡的梅德斯通（Maidstone）、曼徹斯特、劍橋和牛津，都出現招聘不足問題，短期內是港人搵工的大好機會。

【3】建分公司．資源分簿

英國脫歐後搵工真的有「機」冇「危」？當然不是。倫敦金融中心地位，隨着不少公司遷離英國而受影響，金融專才需求勢必減少。然而英國仍極需要「歐盟」這個大市場，為了方便貿易，英國大企業也必會在歐盟地區開設分公司，但對中小企來說，卻只能縮減英國本土業務，將資源調配到歐盟開分公司，本土就業機會亦自然會減少。

【4】人口減少．需求降低

由於歐盟居民再不能自由出入英國，要申請Visa Waiver Program才能兩地通行，故此兩地旅遊活動必然減少，連帶旅遊相關行業的人力需求亦會下降。脫歐前的英國，其實每年也有不少歐洲人來讀書、工作和定居，英國人口可穩定增長，消費市場也在慢慢壯大；但脫歐後，英國人口或出現負增長，市場收縮，各行各業也必然減少招聘，長遠來說，英國整體就業率或會下降。

小總結：不斷學習與時並進

那麼脫歐對於英國求職，是否就弊多於利？也不盡然。近10年全球貿易模式正邁向「全面數碼化」，消費者與產品，已不再受地域距離限際，數碼化程度愈高的公司，愈不受脫歐影響，故此不少英國公司現已全力進行數碼化改革，市場對相關技術人員可算是求才若渴；相反如你缺乏數碼知識，只有傳統貿易經驗，獲聘機會將來只會愈來愈少。故此強烈建議，搵工之餘，你應不斷増進自己數碼知識，多累積網絡營商經驗，才能與時並進，在英國開拓出新天地。