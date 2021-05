曾獲5次格林美獎的美國男歌手B.J. Thomas,29日於德州寓所因肺癌離世,終年78歲。

他出道50年間,全球賣出過7千萬張唱片,獲8首冠軍單曲,包括《(Hey Won't You Play)Another Somebody Done Somebody Wrong Song》、以及1969年電影《神槍手與智多星》(Butch Cassidy and the Sundance Kid)主題曲《Raindrops Keep Fallin' On My Head》,該首歌曲更獲奧斯卡金像獎最佳原創歌曲。

今年3月23日,他於社交網站宣布患上第4期肺癌,於德州接受治療,約9個星期後撒手人寰。