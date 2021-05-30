本日日本：午後紅茶新口味　應援熊本重建

不經不覺KIRIN旗下的「午後紅茶」已誕生35周年，為慶祝這個特別的日子，6月1日將正式啟動「午後茶HAPPINESS計劃」，善用災後重建地區的特產，製作出「午後紅茶 for HAPPINESS」系列，並會將產品的收益捐出，第一彈的合作縣市為熊本縣。KIRIN於2011年311地震啟動了「復興應援KIRIN絆計劃」，支援災後的重建。直到2016年熊本縣發生大地震，計劃同樣提供支援，2016年至2018年間「午後紅茶」的廣告均在熊本縣阿蘇鐵道見晴台站、白川水源等地點取景，推廣南阿蘇村的迷人景致。

今次「KIRIN 午後紅茶for HAPPINESS熊本縣產士多啤梨茶」特別使用熊本縣熊紅（ゆうべに）士多啤梨及熊本縣產紅葉製成，入口茶味清爽並帶有少許澀味，及散發清新士多啤梨香味。每賣出一支，KIRIN會捐出3.9日圓（約HK$0.3）用作2023年南阿蘇鐵道復修工程等項目上，並希望透過這款產品讓更多人認識熊本縣的魅力。為隆重其事，發布會邀請到深田恭子做嘉賓，她與熊本熊作視像通話，並即場試食熊紅士多啤梨，她更大讚味道又甜又清爽。如果大家也想為熊本縣重建出一分力，就要多多支持啦！每支約售140日圓（約HK$10）。