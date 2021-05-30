朱咪咪揚言未退休　唔諗拍戲嘆青春所餘無幾

新生代演員陸俊賢（Vincent）及黃寶瑤出動流動宣傳車，為新片《我要做特務》巡迴港九造勢，期間問街訪市民有甚麼夢想，大部分坦言表示想「唔使做」，不過有份演出、正於新加坡養尊處優的朱咪咪，卻揚言未退休，仍期待舉行演唱會與粉絲一齊Happy。

憑該片奪得美國紐約《Best Actor Award》及不丹國際電影節「最佳男主角」的Vincent，做街訪之餘更被「突襲」感驚喜，他說：「真係好開心，冇諗過會收花，因為呢位署名『糖』嘅女士係我一位美國網友，大家喺網上打機認識，雖然未見過面，但都會互相交流，知道我有戲上映，講過會出現送花，所以仲以為剛剛送花係她，原來係花店員工，都想親自多謝對方。」

朱咪咪則越洋接受電話訪問，表示起初怕辛苦欲推辭，後來看過劇本覺得很好，加上是老友黃一山為出品人，所以才答應演出，透露與無綫仍有一年多合約，見現時沒有工作安排，加上疫情才回新加坡：「我兩個仔想我享清福，但我未退休，拍戲暫不考慮，因為拍完一場又等拍下一場，青春所餘無幾，浪費唔起。但唱歌就快靚正，我開騷唔止係唱歌，仲會講嘢搞吓氣氛，兩個半小時好易過去，冇難度。」